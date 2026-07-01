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Ekonomi BİM'den sektöründe bir ilk dikey dizi serisi 'Mahalle' yayında
Ekonomi

BİM'den sektöründe bir ilk dikey dizi serisi 'Mahalle' yayında

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BİM'den sektöründe bir ilk dikey dizi serisi 'Mahalle' yayında

Perakende sektöründe yeni bir ilke imza atan BİM, müşterileriyle kurduğu güçlü bağı anlatan dikey dizi serisi ‘Mahalle’yi yayınladı. Mahalle kültürü ve samimiyeti odağa alan proje, 3 farklı hikaye ve 12 bölümden oluşuyor. Günlük hayattan ilham alan hikayelerin kalbinde ise BİM mağazaları yer alıyor.

2026 yılı iletişim stratejisini Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarında yaşanan “gerçek hikayeler” üzerine kurgulayan BİM, sektörde bir ilk olan dikey dizi serisi “Mahalle” yi izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Mahalle kültürünün sıcaklığını, samimiyetini ve dayanışmasını hissettiren BİM’in dikey dizi serisi “Mahalle”, BİM’ in tiktok ve youtube kanalları üzerinden izlenebiliyor.

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