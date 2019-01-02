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BİM'de poşet fiyatı ne kadar?

Market poşetlerinin ücretli olma uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirildi.1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren uygulamanın ardından vatandaş market alış verişinde poşete ne kadar para ödeyeceğini merak ediyor.. İşte BİM'de market poşeti ücreti miktarı...

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:57
BİM'de poşet fiyatı ne kadar?

Market poşetlerinin ücretli olma uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirildi.1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren uygulamanın ardından vatandaş market alış verişinde poşete ne kadar para ödeyeceğini merak ediyor..Peki BİM 'de market poşeti ne kadar? İşte BİM'de market poşeti ücreti miktarı...

Dün başlayan uygulama kapsamında bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan poşetler kasalarda okutulurken eski poşetleri bitirmeye çalışan bazı marketlerde ise barkod ayrı okutuluyor.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uygulamanın hayata geçmesiyle kent genelinde bazı marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde alışveriş poşetleri,tüketicilere 25 kuruş karşılığında veriliyor. Bazı vatandaşların ise marketlerden aldığı ürünleri evlerinden getirdikleri poşetlere bıraktığı gözlendi.

BİM'de poşetler 25 kuruş

BİM marketlerde nayloy poşet ücreti miktarı 25 kuruş olarak belirlendi. Alışveriş yapan vatandaşlardan Selahattin Barlas ise ülkenin geleceği için plastik poşet uygulamasının çok olumlu olduğunu kaydetti.

Eskiden kese kağıtlarıyla alışveriş yaptıklarını anlatan Barlas, "Tabi eskiden doğa daha az kirlenirdi. Plastik poşetlerin kullanımının artmasıyla kirlenmede arttı.İnşallah uygulamanın başlamasıyla çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olur." dedi.

Bazı kişiler ise ücret ödememek için yanlarına getirdikleri poşetleri kullandı.

Doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı yerinden bulan Edirneliler, geç kalındığını dile getirdi. Marketten aldığı ürünleri ücret ödeyerek temin ettiği poşetle taşıyan Harun Kalender, şunları söyledi:

"Bugün yaptığım alışverişteki malzemeleri taşımak için 2 lira poşet parası ödedim. Unutmuşum, bilseydim evden poşet getirirdim. Ama yine de çevreyi ve doğayı korumak amacıyla başlatılan uygulamayı geç kalınmış uygulama olarak görüyorum" dedi. Alışverişe bez torbayla gelen Ayşe Demirdal ise uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Ücretli poşet uygulamasını doğru buluyorum. Bu sayede doğa korunmuş olacak. Ben alışveriş yapmaya yanımda poşetimle geldim"

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:57
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YORUM YAZ

  • kemal arslankrrkemal arslankrr16 dk önce
    market dönüşümlü poşet niye vermiyor kazık niye vatandaşa giriyor ?

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