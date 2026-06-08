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Ekonomi BİM'de çılgın indirim günleri başlıyor! 17 Haziran'dan itibaren raflar yıkılacak, kapış kapış gidecek!
Ekonomi

BİM'de çılgın indirim günleri başlıyor! 17 Haziran'dan itibaren raflar yıkılacak, kapış kapış gidecek!

Yeniakit Publisher
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BİM'de çılgın indirim günleri başlıyor! 17 Haziran'dan itibaren raflar yıkılacak, kapış kapış gidecek!

Ucuzluğun adresi BİM, 17 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğuyla piyasayı sallamaya hazırlanıyor.

Beyaz eşyadan son teknoloji şişme çadırlara, konforlu mobilyalardan ev tekstiline kadar onlarca dev markanın ürünü, cebini düşünen vatandaşlar için adeta bedavadan biraz pahalı fiyatlarla satışa çıkıyor. Üstelik BİM, enflasyonla mücadele kapsamında tüm bu fırsat ürünlerinde peşin fiyatına 6 taksit avantajı sunarak dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürecek.

 

BEYAZ EŞYA VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER

Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS: 32.900 ₺

Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 430 NFE: 23.500 ₺

Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE: 16.500 ₺

Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 300: 19.900 ₺

Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM: 17.900 ₺

Keysmart 9 Kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM: 19.900 ₺

Keysmart 7 Kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM: 16.900 ₺

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS: 15.900 ₺

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM: 13.900 ₺

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM: 15.900 ₺

Kumtel Air Cooler Buz Kasetli Hava Soğutucu HAC-04: 4.500 ₺

 

KAMP VE DOĞA MALZEMELERİ

Nest Class Şişme Çadır (8-10 Kişilik): 65.000 ₺ (Webasto Çıkışı Dahildir)

London Prestige Plus Şişme Çadır (5-6 Kişilik): 88.500 ₺ (Webasto Çıkışı Dahildir)

MOBİLYA VE EV TEKSTİLİ

Homendra Katlanabilir Taşınabilir Metal Karyola: 2.950 ₺

Homedius Metal Karyola: 1.950 ₺

Multicomfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak: 5.790 ₺

Ecosleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak: 1.590 ₺

Pafu Kado Yataklı Köşe Koltuk Takımı: 22.750 ₺

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