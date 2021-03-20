BİM personel alımı! BİM personel alım şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır?
Koronavirüs salgını sebebiyle maddi açıdan zor duruma düşen kişiler işçi alım ilanlarını takip etmekte. BİM çeşitli alanlarda personel alımı yapacağını kendi resmi internet sayfası üzerinden duyurdu. Peki, BİM personel alım başvuru şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır?
BİM bünyesinde personel olarak çalışmak isteyenlere, müjdeli haber BİM’in resmi internet sayfası üzerinden duyuruldu. Yapılan duyuruya göre İstanbul, Ankara ve Bursa gibi pek çok şehirde çeşitli kadrolarda çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…
BİM personel alım şartları nelerdir?
1-T.C vatandaşı olmak,
2-En az ilkokul mezunu olmak,
3-Takım çalışmasına uyum sağlamak,
4-Erkek adayların askerliğini yapmış olması,
5-Kariyer hedefi,
6-Perakende satış sektöründe çalışmış olmak,
7-Sorumluluk sahibi, dikkatli ve dinamik çalışmak,
8-Hijyen ve temizlik kurallarına uymak,
9-Müşterilerin soru ve problemlerine çözüm bulmak,
10-Müşteriye kaliteli hizmet vermek ve güler yüzlü olmak,
11-Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak,
12-Yoğun iş temposuna ayak uydurmak,
13-Mağaza ekibi ile satış hedeflerini yükseltmek, motivasyonu yüksek tutmak,
BİM personel alımına nasıl başvuru yapılır?
BİM bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, https://www.bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurarak ve CV göndererek başvuruda bulunabilirler.
BİM hangi kadrolara personel alımı yapacak?
1-Kasiyer,
2-Satış elemanı,
3-Beden işçisi,
4-Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
5-Satış danışmanı,
6-Kozmetik personeli,
7-Kasa reyon personeli,
8-Meyve ve sebze personeli,
9-Bölge taze gıda personeli,
10-Reyon görevlisi,