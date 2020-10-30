Bim market çalışma saatleri müşteriler tarafından sorgulanmakta. BİM’de her hafta cuma günleri aktüel ürünler indirim kampanyası düzenleniyor. BİM indirim katalogunda yer alan aktüel ürünler indirimli olarak müşterilere sunuluyor. Bim aktüel indirim ürünlerine sahip olmak isteyenler ise sabahın erken saatlerinde BİM marketin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. BİM indirim ürünlerinden yararlanmak isteyenler bim çalışma saatlerini sorgulamakta. BİM market Türkiye’nin her yerinde binlerce şubesi bulunan marketler zincirine sahiptir. BİM market haftanın yedi günü saat 09:00’da açılıyor. BİM akşam kapanış saati ise 21:00.

BİM öğlen kaçta açılıyor?

BİM market cuma günü öğlen açılış saati kaç? BİM market cuma günü sabah da saat 09:00’da açılıyor. Marketin kapanış saati 21:00’dır. BİM cuma namazı saatinde kapalı oluyor. BİM market cuma öğlen açılış saati ise cuma namazının tamamlanmasıyla birlikte açılıyor.