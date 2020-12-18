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Ekonomi Bim öğlen arası kaçta açılıyor? Bim öğlen çalışma saatleri
Ekonomi

Bim öğlen arası kaçta açılıyor? Bim öğlen çalışma saatleri

Bim öğlen açılış saati vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bim cuma günleri aktüel indirim günü düzenliyor. Bim indirimleri nedeniyle Bim öğle arası kaçta kapanıyor merak ediliyor. Bim cuma günleri cuma namazı dolayısıyla öğle arası vermekte. Peki BİM market cuma günü öğle kaçta açılıyor? İşte BİM cuma açılış saati.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:46:00 - 2020-12-18 10:46:40
Bim öğlen arası kaçta açılıyor? Bim öğlen çalışma saatleri

Giyimden yiyeceği, kozmetik ürünlerden mutfak ürünlerine temizlik ürünlerinden teknoloji ürünlere kadar pek çok alanda gerçekleştirdiği indirim fırsatlarıyla özellikle de cuma günü vatandaşların yoğun ilgisini çeken BİM’in aktüel indirim ürünlerine sahip olmak isteyenler sabahın erken saatlerinde BİM marketin yolunu tutuyor. Cuma günleri cuma namazı için öğle molası veren BİM’in ‘BİM cuma öğlen kaçta açıldığı da merak ediliyor. Peki, BİM saat kaçta açılıyor?  İşte 2020 BİM açılış-kapanış saatleri... 

BİM marketler zinciri sabah mesaisine 09:00’da başlıyor. Öğle arası vermeden (cuma günleri istisna) hizmet sunan BİM’in akşam kapanış saati ise 21:00. Cuma günleri BİM aktüel indirim günü olduğundan cuma günleri yoğunluğun yaşandığı BİM’de cuma namazı dolayısıyla öğlen molası verilmekte. BİM cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Bim market cumartesi pazar günleri de normal mesaisine devam etmekte.

 

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