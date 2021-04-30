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Ekonomi BİM İstanbul’da da güneş enerjisine geçti
Ekonomi

BİM İstanbul’da da güneş enerjisine geçti

Perakende zinciri BİM (BİM Birleşik Mağazalar AŞ), İstanbul Arnavutköy’de bulunan deposunda güneş enerjisine geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 20:12:00 -
BİM İstanbul’da da güneş enerjisine geçti

Deponun çatısına kurulan bin 365 kW kurulu güç kapasiteli GES sistemiyle yıllık bin 600 MWh enerji üretimi gerçekleşecek. Depodaki enerji tüketiminin yüzde 100’ü güneş enerjisinden karşılanacak. Bin 600 MWh 600 hanenin yıllık enerji tüketimine denk geliyor. BİM, kullandığı enerjinin büyük bölümünü güneşten sağlayarak karbon ayak izini azaltıp çevreyi korumanın yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Güneş enerjisi sistemiyle karbon salımında yılda 800 ton azalma olacağı ve etkinin 17 bin ağaç kazanımına denk düşeceği belirtiliyor.

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