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Ekonomi BİM İcra Kurulu Başkanı Galip Aykaç, Vahap Munyar’a anlattı! Sebze mevye fiyatını düşürmek için yeni proje
Ekonomi

BİM İcra Kurulu Başkanı Galip Aykaç, Vahap Munyar’a anlattı! Sebze mevye fiyatını düşürmek için yeni proje

Yeniakit Publisher
2023-07-30 23:22:00 -
BİM İcra Kurulu Başkanı Galip Aykaç, Vahap Munyar’a anlattı! Sebze mevye fiyatını düşürmek için yeni proje

Vahap Munyar bugünkü köşe yazısında, Bim İcra Kurulu Başkanı Galip Aykaç ile sohbetlerini aktardı.

"Geçen gün Hakan Güldağ’la birlikte BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin İstanbul’daki merkezinde şirketin İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’la sohbet ettik." diyen Munyar, Aykaç'ın, Afyonkarahisar’da bir sebze-meyve transfer merkezi kurma hazırlığında olduklarını belirtti:

Aykaç'ın, "Transfer merkezi ve lojistikte yeni devreye girecek uygulamamız, sebze-meyvenin İstanbul’a yolculuğunu 1 gün kısaltacak." dediğini söyleyen Munyar, "Aykaç, sebze-meyvenin nakliyesinde yolculuğun bir gün kısalabileceğinden söz edince 2016 yılı Ağustos ayında gerçekleşen toplantıda dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin söylediklerini anımsadım" dedi ve dönemin Ticaret Bakanı Tüfenkci'nin sözlerini hatırlattı:

"Sebze-meyvede nakliye sırasında yüzde 25-30 fire olduğunu biliyoruz. Birlikte bunu en aza indirmenin yollarını bulacağız. Sebze-meyvede fire oranını yüzde 10’a indirsek, fiyatları yüzde 15-20 aşağı çekme şansı yakalarız."

Munyar, yazısına şöyle devam etti:

"Aykaç’a sebze-meyvede nakliye sırasında yüzde 25-30 fire olduğunu anımsattım, sürdürdü:
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-Nakliye süresinin bir gün kısalması, sebze-meyvede fireyi azaltıcı rol oynayacak. Ürünler marketlerimizin raflarına daha taze ulaşabilecek. Zamanla Adana-Mersin bölgesi ile Karadeniz’e de transfer merkezi düşünebiliriz.

Ardından ekledi:

-Bir süre önce Almanya’ya gittim, sebze-meyve transfer merkezlerini gördüm. Orada işin nasıl yapıldığını inceledim.

BİM’in Afyonkarahisar’a kuracağı transfer merkezi İstanbul’a yolculuğunu 1 gün kısaltınca sebze-meyve rafa daha taze çıkabilecek, fire de bir ölçüde aşağı çekilebilecek.

Vahap Munyar sözlerini, "Sebze-meyvede nakliye firesi 5 puan düşse, fiyatlara da tüketicinin lehine olumlu etki yapmaz mı?" diyerek noktaladı.

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