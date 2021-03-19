BİM cuma günü öğle arası saatleri | BİM cuma günü öğlen kaçta açılıyor?

BİM cuma günü öğle arası saatleri.1 Mart 2021 Pazartesi günüden itibaren kontrollü normalleşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuna yaptığı açıklamada illerin risk duruman göre, kora yasakların uygulanacağını söyledi. Bim cuma öğlen kaçta kapanıyor? İçişleri Baanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, açılış- kapanış saatleri belirlenmiş olan bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin açılış- kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00 ile 20.00 saatleri arası olarak güncellendiği aktarıldı.

BİM çalışma saatleri kaç?

Bim saat kaçta açılıyor 2021. Bİm market hafta içi ve hafta sonu cumartesi: 10.00- 20.00 arası çalışıyor. BİM hafta sonu çalışma saati ise pazar: 10.00- 17.00 arası çalışıyor. BİM Cuma öğle arası saatleri BİM cuma namazı saati dolayısıyla yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bir öğle arası vermekte. Her ilde cuma namazı saatine göre İstanbul’da BİM cuma öğlen açılış saati 13:50 dolaylarında.

Marketler hafta sonu kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ancak sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.