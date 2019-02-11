Bim aktüel ürünler bu hafta Bim aktüel 15 Şubat katalog indirim fırsatı

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Bim market aktüel indirim kataloğu 15 Şubat Cuma

Çok Amaçlı Dolap 149 TL, Çay Makinesi 99 TL, Lastikli Penye Çarşaf Çift Kişilik 19.90 TL. Fakir kalitesi ile 2 kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonu ve paslanmaz çelikten üretilmiş Rhapsody Blender Set yalnızca 139,00 TL. Gizli rezistans ile güvenli ve kolay temizlenebilme özelliği ve çift metal kontrol sistemi ile çift güvenlikli susuz kalma emniyeti sunan Premier Su Isıtıcı Kettle 49,90 TL. Otomatik kanal güncelleme ve ekranı 9 farklı kareye bölme fonksiyonu ile Hometech Uydu Alıcı Scart 75,00 TL. Müzik severlerin tercih ettiği Fm radyo, USB bellek ve Micro Sd kart girişi özelliği ile şarj edilebilir Bluetooth Speaker yalnızca 39,90 TL. 39 adet smd led, 120 mAh bataryası ve 2 tip aydınlatma seçeneği ile ışıldak 29,90 TL