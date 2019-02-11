0553 313 94 23

Bim aktüel ürünler bu hafta Bim aktüel 15 Şubat katalog indirim fırsatı

BİM aktüel indirim günlerine özel bim aktüel indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Bim bu hafta indirim ürünleri listesi ürünleri neler? Bim aktüel ürünler bu hafta Bim aktüel 15 Şubat katalog indirim fırsatı. Her cuma Bim aktüel indirim günü düzenleniyor. Vatandaşlar Bim indirim kataloğunda yer alan indirim fırsat ürünlerine sahip olmak için sabahın erken saatlerinde BİM marketin önünde kuyruğa giriyor. Bim bu hafta ne gelecek? İste bim aktüel indirim ürünler kataloğu.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:39
Bim aktüel ürünler bu hafta Bim aktüel 15 Şubat katalog indirim fırsatı

Bim aktüel katalog, BİM aktüel indirim günlerine özel bim aktüel indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Bim bu hafta indirim ürünleri listesi ürünleri neler? Bim aktüel ürünler bu hafta Bim aktüel 15 Şubat katalog indirim fırsatı. Her cuma Bim aktüel indirim günü düzenleniyor. Vatandaşlar Bim indirim kataloğunda yer alan indirim fırsat ürünlerine sahip olmak için sabahın erken saatlerinde BİM marketin önünde kuyruğa giriyor. Bim bu hafta ne gelecek? İste bim aktüel indirim ürünler kataloğu.

15 şubat Bim aktüel katalog listesi. Türkiye'nin her il, ilçe ve mahallesinde müşterilerine indirim fırsatı sunan Bim marketler zinciri her hafta bim aktüel indirim fırsatı sunuyor. Bim cuma günlerine özel vatandaşlara aktüel indirim fırsat ürünlerini uygun fiyata sunuyor. Bim aktüel indirim katalog bu hafta merek edilirken bim aktüel indirim günlerine özel bim aktüel indirimli ürünler listesi de yayınlandı. Bim aktüel indirim ürünleri broşüründe yine birbirinden muhteşem ürünler raflarda yerine alırken, gıdadan temizlik malzemelerine giyimden teknolojiden mutfak ürünlerine kadar bimde bu hafta indirim listesinde birbirinden farklı çeşit ürünler müşterilerin hizmetine sunulmakta. Peki Bimde bu hafta indirim kataloğunde hangi ürünler indirimde? Bim bu hafta ne gelecek? Bim bu hafta indirim ürünleri listesi ürünleri neler? İşte Bim market aktüel indirim kataloğu listesi.

Bim market aktüel indirim kataloğu 15 Şubat Cuma

Çok Amaçlı Dolap 149 TL,  Çay Makinesi 99 TL, Lastikli Penye Çarşaf Çift Kişilik 19.90 TL. Fakir kalitesi ile 2 kademeli ayarlanabilir hız fonksiyonu ve paslanmaz çelikten üretilmiş Rhapsody Blender Set yalnızca 139,00 TL. Gizli rezistans ile güvenli ve kolay temizlenebilme özelliği ve çift metal kontrol sistemi ile çift güvenlikli susuz kalma emniyeti sunan Premier Su Isıtıcı Kettle 49,90 TL. Otomatik kanal güncelleme ve ekranı 9 farklı kareye bölme fonksiyonu ile Hometech Uydu Alıcı Scart 75,00 TL. Müzik severlerin tercih ettiği Fm radyo, USB bellek ve Micro Sd kart girişi özelliği ile şarj edilebilir Bluetooth Speaker yalnızca 39,90 TL. 39 adet smd led, 120 mAh bataryası ve 2 tip aydınlatma seçeneği ile ışıldak 29,90 TL

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:39
  1. Bim aktüel ürünler bu hafta Bim aktüel 15 Şubat katalog
  2. bim aktüel indirim günlerine özel bim aktüel indirimli ürünler listesi
  3. Bim bu hafta indirim ürünleri listesi ürünleri neler?
  4. 15 şubat Bim aktüel katalog listesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş Bankası'ndan ihracatçıya "Döviz Kredisi Kampanyası"
    1. İş Bankası'ndan ihracatçıya "Döviz..
    2. Bim aktüel ürünler bu hafta Bim aktüel..
    3. GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da silahlı..
    4. 31 Mart önceci 3 partiye kötü haber!..
    5. Kartal'da çöken binanın enkazındaki..
    6. Sevgilisine hediye alanlara bir hediye..
    7. Fas'ta seçim tartışmaları erken başladı
    8. Marketteki soygun güvenlik kamerasına..
    9. Modern Arapların Türkiye alerjisi!
    10. Denizlere ay yıldız damgası
    11. Soylu açıkladı: Türkiye'ye tuzak kuran..
    12. Galatasaray, iç saha performansında..
    13. Gürsel Tekin DSP'ye mi geçecek? DSP..
    14. Magandalar trafikte dehşet saçtı!..
    15. Türk savaş gemileri Arap Denizi'nde
    16. Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi ilk..
    17. İçişleri Bakanı Soylu: "Bir hafta önce..
    18. Babaeski’de eğitim skandalı!
    19. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    20. Gürsel Tekin istifa mı edecek? Gürsel..
    AK Parti anket sonuçlarını açıkladı
    AK Parti anket sonuçlarını açıkladı
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor