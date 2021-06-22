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Eğitim BİLSEM sonuçlarını sorgulama ekranı | BİLSEM sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim 2021?
Eğitim

BİLSEM sonuçlarını sorgulama ekranı | BİLSEM sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim 2021?

2021 BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı. BİLSEM'e alınacak öğretmen atamaları mülakat başvurularının geçtiğimiz haftalarda tamamlanmasının ardından, başvuruda bulunan adayların meraklı bekleyişi sona erdi. Peki, BİLSEM sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim 2021?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 15:29:00 -
BİLSEM sonuçlarını sorgulama ekranı | BİLSEM sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 BİLSEM Öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçlarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenler sözlü sınav sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

BİLSEM sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim 2021?

Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenler sözlü sınav sonuçlarını https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php?SINAV_ID=B582CDFF5A8298CD78091C7572CAAC64 adresinden T.C. kimlik numarasıyla ulaşım sağlanabilecek.

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