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Eğitim BİLSEM sınavı ne zaman 2021?
Eğitim

BİLSEM sınavı ne zaman 2021?

2021 BİLSEM sınav tarihi ne zaman? Sınav tarihleri belli oldu mu? Başvuru tarihleri ne zaman ve başvuru ne zaman açıklanacak gibi araştırmalar sıklaşmaya başladı. 2021 yılı bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı kapsamında gerçekleştirilecek sözlü sınav süreci belli oldu. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman 2021?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 20:46:00 -
BİLSEM sınavı ne zaman 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğretmen olarak atanabilmek için yapılacak sözlü sınavlar yaklaştı.

BİLSEM sınavı ne zaman 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğretmen olarak atanabilmek için yapılacak sözlü sınavlar için süreç 15 Mart'ta başlıyor. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemler ile ilgili takvim, İl alan bazlı sözlü mülakat tarihleri MEB tarafından yayınlandı.

2021 BİLSEM'e başvuru kimler yapabilir ve nasıl yapılır?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Diğer senelerden farklı olarak 2019 - 2020 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebildi. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir

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