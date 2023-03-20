  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Bilnaz anne felçli kızına bebek gibi bakıyor
Yaşam

Bilnaz anne felçli kızına bebek gibi bakıyor

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde yaşayan Bilnaz Afilaz (52), 38 yaşındaki felçli kızına bebek gibi bakıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 09:36:00 -
Bilnaz anne felçli kızına bebek gibi bakıyor

5 çocuk annesi Bilnaz Afilaz’ın çocuklarından Nursel, 5 yaşında menenjit geçirmesi sonucu felç kaldı. Yıllardır yatağa mahkum yaşayan ve konuşma yetisini de kaybeden Nursel Afilaz’ın her türlü gereksinimiyle annesi ilgileniyor. Şeker hastası olan Bilnaz Afilaz, eşinin hasta olması nedeniyle sadece oğlunun kendisine yardımcı olduğunu belirtti. “Sabah kalktığımda kızımın elini yüzünü yıkar, yemeğini hazırlarım tüm ihtiyaçlarını gidermesini sağlarım. Gece kalkar ilacını veririm, günümüz böyle geçiyor” ifadelerini kullanan Afilaz, her zaman kızının yanında olduğunu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23