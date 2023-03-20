Bilnaz anne felçli kızına bebek gibi bakıyor

5 çocuk annesi Bilnaz Afilaz’ın çocuklarından Nursel, 5 yaşında menenjit geçirmesi sonucu felç kaldı. Yıllardır yatağa mahkum yaşayan ve konuşma yetisini de kaybeden Nursel Afilaz’ın her türlü gereksinimiyle annesi ilgileniyor. Şeker hastası olan Bilnaz Afilaz, eşinin hasta olması nedeniyle sadece oğlunun kendisine yardımcı olduğunu belirtti. “Sabah kalktığımda kızımın elini yüzünü yıkar, yemeğini hazırlarım tüm ihtiyaçlarını gidermesini sağlarım. Gece kalkar ilacını veririm, günümüz böyle geçiyor” ifadelerini kullanan Afilaz, her zaman kızının yanında olduğunu dile getirdi.