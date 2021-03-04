Bilmeyenlere duyurulur! Büyümenin ve kalkınmanın yolu uzaydan geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna açıkladığı Milli Uzay Programı’nı okuma gereği duymayan ne var ki yerden yere vurmak için yarışan şarlatanlar topa tutuluyor.

Önemli uyarı

Ekonomistler tarafından da devamlı “Türkiye’nin başarılarını göremeyenlere, planlarını ve projelerini anlayamayanlara kulak verilmesin” uyarısında bulunuluyor. Milli Uzay Programı’nı hafife alanlara itibar edilmemesi gerektiği belirtiliyor. “Uzay çalışmaları hem akıllı tarım hem de hava tahmini yapmayı kolay kılacak yeniliklerin önünü açmaktadır” denilerek, şu görüşler paylaşılıyor: “Uzaya yolculuk yapmak için yürütülen ArGe faaliyetleri yeni ürünlerin üretilmesine imkân tanımaktadır. Bu ürünlerin başında tabletler, mobil telefon kameraları, kablosuz kulaklıklar bulunmaktadır. Tabii daha da geriye gitmekte yarar var. Tarihe damga vuran toplumları uzaya olan meraklarının ileriye taşıdığı ortadadır.

Projeler alaya alınmamalı

Gelinen aşamada uzay alanında ortaya konulan planlar ve projeler alay konusu edilmemelidir. Ülkelerin ilerlemelerinin, büyümelerinin, kalkınmalarının bu alanda elde ettiği başarılara bağlı olduğu unutulmamalıdır.”

Yerlileşme olmazsa olmaz

Stratejistlerce ise dev ekonomilerden biri olmak için her alanda atılım yapmak ve her sektörde yerlilik oranını arttırmak gerektiği dile getiriliyor. İlaveten şu ifadeler kullanılıyor: “Şükür ki yeni ve yerli ürünler üretir durumdayız. ArGe’ye yapılan yatırımları da arttırıyoruz. Bunların yakında meyvelerini toplayacağız. Şu anda önemli olan yatırımlara start vermek, devam etmek. Ne yazık ki 1960’larda yerli otomobil girişiminin hakkı verilemedi. Bu nedenle hayalimizi hakikate dönüştürmek 2020’lere kaldı. İnşallah, aynı hatayı uzay araştırmalarında tekrar etmeyiz.”