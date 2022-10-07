Bilmeyenler kuru gürültü yapmasın! Al sana kadrolaşma al sana sansür

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin hissedar olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıkan Özel Bayındır Hastanesi'nde yaşanan skandalla ilgili muhalif medyanın tutumunu eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

TBMM’de, yalan haberi önlemek ve ABD’nin emperyal niyetlerine hizmet eden sosyal medya ağlarına çekidüzen vermek için hazırlanan kanun teklifi görüşülmeye devam ediliyor.

CHP’liler kanuna itiraz ediyorlar.

“Yalan haber yapılsın, cezasız olsun” diyorlar.

Milliyetçiliğe gelince, ülkücülüğe gelince kendilerine toz kondurmayan İyi Partililer, “Facebook yerine Akbook mu getireceksiniz” diyerek, ABD’nin küresel algı ağının avukatlığına soyunuyorlar..

6+1 ittifakının diğer ortakları da, “Sansür geliyor” diye haykırıyorlar..

Bu partilerin şakşakçısı medya organlarına bakıyorsunuz..

Hemen hepsi, yalan habere ceza getirecek, küresel sosyal medya ağlarının dezenformasyonunu sonlandıracak kanun teklifini “sansür” olarak şimdiden mahkum etmeye çalışıyorlar..

O zaman buyrun..

Sansürün kralını size ispatlayalım..

Bir vakıfın, onlarca öğrenci yurdunun içinde, binlerce öğrenci evinin içinde, yıllardır on binlerce öğrenci kalmış, yetişmiş, “Allah razı olsun” demiş iken..

10 yıl önce.. O vakfın öğrenci evlerinden birisinde, bir öğretmenin bir küçük öğrenciye tacizde bulunduğu, hem de iddia edilen tacizin yaşandığı öne sürülen tarihten yıllar sonra ortaya atıldığında..

Vakfın ismini, yöneticilerini, tüm Türkiye genelindeki şubelerini de suçlayacak şekilde..

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