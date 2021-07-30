Bilmediği bir işe başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Özel bir üniversitede tam burslu olarak okuduğu Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünden 2019'da mezun olan Vildan Uğurlu, bir lojistik firmasında asistan olarak çalışmaya başladı.

Kentin yoğunluğu ve temposundan sıkılan ve tarımla uğraşmak için memleketi Aydın'ın Gölhisar köyüne dönen Uğurlu, ejder meyvesi (pitaya) yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.

Efeler Kaymakamlığının "Efeler Diyarında Pitaya Projesi" kapsamında verdiği 2 bin fidelik destekten yararlanan Vildan Uğurlu, ailesinin de katkısıyla 1000 metrekarelik alanda sera kurdu.

"Kendi işimi yapıyorum, mutluyum"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimine de başlayan Vildan Uğurlu, bu yıl 3 bin ejder meyvesi üretmeyi hedefliyor.

Vildan Uğurlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ejder meyvesinin düzenli bakım isteyen ancak ekonomik getirisi yüksek bir ürün olduğunu ifade etti.

İstanbul'dayken "Köyüme dönüp kendi işimi kuracağım" düşüncesinin hep aklında olduğunu aktaran Uğurlu, "Hem metropolün yoğun temposu hem oradaki iş hayatı inanılmaz derecede yorucu ve stresliydi. Burada kendi işimi yapıyorum ve çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Şimdiden talepler gelmeye başladı"

Daha önce hiç tatmadığı bir meyveyle ticarete atıldığını vurgulayan Uğurlu, şöyle devam etti:

"Aslında hiç bilmediğim bir meyveydi ama şu an her şeyim ejder meyvesi oldu. İnanılmaz araştırıyorum, makaleleri takip etmeye çalışıyorum.

Yabancı ülkelerde nasıl yapılıyor onlara bakıyorum. Gelecek, Türkiye için çok güzel. Çünkü ülkemizde de yeni bir üretim alanı. Gittikçe büyüyor ve pazar alanı da geniş gibi duruyor, şimdiden talepler gelmeye başladı. Hedefim daha büyük bir sera kurup, eğer olursa ihracat boyutuna çıkmak istiyorum."

Annesi Aynur Uğurlu da kızının başarılı bir iş kadını olacağına inandığını belirterek onunla gurur duyduğunu ve her zaman yanında olacağını söyledi.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ise girişimcileri geliri yüksek ürünlere yönlendirmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini, ilçede 22 üreticinin bu projeden faydalandığını, Uğurlu gibi genç girişimcilerin başarılı olmasının kendisini gururlandırdığını söyledi.