Bill Gates’ten tarihi itiraf: Hata yaptım

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, taciz suçlamaları ve çocuk yaşta kişileri fuhuş yaptırmakla suçlanarak Ağustos 2019'da intihar eden Jeffrey Epstein hakkında büyük hata yaptığını ifade etti.

Bill Gates CNN'e verdiği demeçte, "Onunla vakit gerçirmekten ve ona itibar kazandırmaktan çok pişmanım" dedi. Bu konuda hata yaptığını ifade eden Gates, hayırsever faaliyetler için fon toplama kampanyası bağlamında Epstein ile tanıştığını belirtti.

Bill Gates, “Halk sağlığına hizmet eden hayırsever projeler konusundaki bilgisi sayesinde milyarlarca dolar vereceğini umarak onunla birkaç kez yemek yedim” dedi.

Gates, röportajda ayrıca eski eşinin, kendisinin Jeffrey Epstein ile olan bağı nedeniyle tartıştığını da ifade etti.

1975 yılında Microsoft'u kuran Bill Gates, 2020 yılında tüm zamanını eşiyle oluşturduğu organizasyona ayırmak için şirketin yönetim kurulundan ayrıldı.