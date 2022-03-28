  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bill Gates'ten skandal kırmızı et önerisi!
Dünya

Bill Gates'ten skandal kırmızı et önerisi!

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünya ülkelerine iklim felaketinin önüne geçmek amacıyla yapay et tavsiyesinde bulundu. Gates'in söz konusu skandal tavsiyesi büyükbaş hayvanların yok edilmesi anlamına geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 08:18:00 -
Bill Gates'ten skandal kırmızı et önerisi!

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, zengin ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele için tamamen bitki bazlı beslenme sistemine geçmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Technology Review dergisine konuşan Bill Gates, kitabı “İklim Felaketi Nasıl Önlenir?”den bahsetti. Gates, zengin ülkelerin “yüzde 100 sentetik ete geçerek” iklim kriziyle mücadele için faydalı bir adım atabileceğini söyledi.

Gates, “Tat değişimine alışabilirsiniz hatta tadının zamanla daha güzel geldiği söyleniyor” dedi.

Gates, “İnsanların davranışlarını değiştirerek ya da düzenlemeyi kullanarak talebi değiştirebilirsiniz, orta gelirli ve daha üstü ülkeler için mümkün olduğunu düşünüyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasanalu köse

Yahu domuzu biri güzelce sevse domuzlara ne yapilir biliniyor

Türk Yurdu

Bu gavurlara ne zaman dur denilecek...
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay