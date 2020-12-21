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Sağlık Bill Gates'ten koronavirüs aşısı açıklaması: 2021'in ilk çeyreğinde...
Sağlık

Bill Gates'ten koronavirüs aşısı açıklaması: 2021'in ilk çeyreğinde...

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021’in ilk çeyreğinde 6 koronavirüs (Covid-19) aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 19:02:00 -
Bill Gates'ten koronavirüs aşısı açıklaması: 2021'in ilk çeyreğinde...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Singapur’da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivali’nde, 2021’in ilk çeyreğinde 6 koronavirüs (Covid-19) aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini söyledi. Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.

Bill Gates yaptığı açıklamada, “İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum” diye konuştu.

Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi.

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