Bill Gates'ten korkutan koronavirüs iddiası

Son günlerde koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, açıklamalarına bir yenisini ekledi. Gates, koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alınsa bile dünyanın uzun bir zaman içerisinde normal hayata dönemeyeceğini, normalleşme sürecinin en az 1 ila 2 yıl alabileceğini söyledi.

İnsanların enfekte olma riski ve yaşam tarzlarını aniden değiştirme konusunda endişe duymalarından ötürü tamamen normal yaşama dönemeyeceklerini belirten Gates, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tedavi veya aşılamanın, ölümcül sonucu artık sadece bir risk hâline getirdiği kanıtlanıncaya kadar hükümet kararları bile insanları stadyumlara gitmeye zorlayamaz."

Aşılardan daha kolay kullanılabilecek tedavi yöntemlerinin üzerinde çalışılması gerektiğinin önemine de değinen Gates, açıklamasına şöyle devam etti: "Aşılardan çok daha kolay kullanılabilecek tedavi yöntemleri üzerinde çalışmak kesinlikle gerekli çünkü onları bu kadar büyük bir ölçekte test etmeye gerek yoktur ama dünyanın normale dönmesi için ya son derece etkili tedavilere ya da aşıya ihtiyacımız olacak. Aşı çok önemli çünkü muhtemelen ancak bu şekilde normal yaşama dönebileceğiz."