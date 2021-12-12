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Teknoloji Bill Gates'ten dikkat çeken 'Metaverse' açıklaması: 2-3 yıl içinde...
Teknoloji

Bill Gates'ten dikkat çeken 'Metaverse' açıklaması: 2-3 yıl içinde...

Microsoft'un kurucu ortağı ve pandemi sürecinin en tartışmalı isimlerinden olan Bill Gates, Metaverse hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 23:59:00 - 2021-12-13 00:08:08
Bill Gates'ten dikkat çeken 'Metaverse' açıklaması: 2-3 yıl içinde...

Pandemi şüphelisi olarak belirtilen ve bu dönemde tartışmalı isimlerden biri olan Bill Gates, Metaverse ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Gates, 2021 yılını 'en sıra dışı ve zor yıl' olarak tanımlarken, 2022 ve sonrası için "iyimser" tahminlerde bulundu. Bu tahmine göre; eski adıyla Facebook'un artık 'Meta' olarak anılması, kullanıcıları oyun oynayacakları, sosyalleşecekleri ve çalışacakları sanal bir dünyaya itebilir. Böylece, Meta benzeri teknoloji şirketlerinin öncülüğünde gelişen sanal dünya toplantıları 2-3 yıl içinde yaygınlaşabilir.

Gates, Covid-19 pandemisi sona yaklaşırken çok sayıda şirketin sanal çalışma politikalarına adapte olduğunu ve bunun yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu vurguladı. Gates’e göre, Covid-19 işyerlerinde devrim niteliğinde değişiklikler yarattı. Bunun etkisi önümüzdeki yıllarda daha iyi anlaşılacak. Süreç sonunda daha fazla insan meta veriye çekilerek çalışmalarını sanal dünyada tamamlayacak.

"Avatarlar üzerinden etkileşim kurulacak"

Gates açıklamasında, günümüz toplantılarının Hollywood Squares adlı Amerikan yarışma programındaki gibi olduğunu paylaştı. Hollywood Squares, 1965'te yayınlanan ve 3x3'lük karelerde yarışmacıların soru cevapladığı bir programdı. Bu 2 boyutlu ızgara plan, Microsoft Teams ve Zoom gibi video konferans platformları tarafından günümüze uyarlandı.

Gates, Metaverse toplantılarının bundan çok daha kompleks olacağını ve iş arkadaşları ile avatarlar üzerinden etkileşim kurarak toplantı düzenlenebileceğini vurguladı. 3 boyutlu avatarlar ile düzenlenen sanal ortam toplantılarına dair şu fikirleri paylaştı:

“Temel fikir, avatarınızı, onunla gerçek bir odada bulunma hissini artıran sanal bir ortamda, insanlarla tanışmak amacıyla kullanacak olmanız.”

Gates, önümüzdeki yıllarda metaverse etkileşimi için daha fazla insanın avatar kullanacağını söyledi. Bu avatarlar, başka insanlarla sanal ortamda buluşmak ve toplantı yapmak için kullanılacak. Gates, toplantıları sürekli mail ve görüntülü konuşma üzerinden yapanların, ifade etmek istediklerini bu şekilde gerçeğe en yakın haliyle karşı taraf aktarabileceğini de söyledi.

Kaynak: Haber Global

 

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