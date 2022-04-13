Bill Gates'ten çip çıkışı: Herkesin nerede olduğunu bilmek...

Microsoft'un kurucusu, Kanada'da dün yaptığı açıklamada Gates Vakfı'nın milyonlarca hayatın kurtarılmasını sağladığını söyledi. Gates, aşı karşıtlarının suçlamalarının "biraz ironik" olduğunu da belirtti. Söz konusu teorilerin arasında Gates'in, Kovid-19 pandemisini insanları kontrol etmek için çıkardığı, maddi kazanç elde etmek istediği ve aşıları kullanarak insanları takip etmesini sağlayacak mikroçipleri vücuda yerleştirdiği gibi iddialar var.

Teknoloji milyarderi, Vancouver'da düzenlenen TED2022 konferansında dışarıda aşı karşıtları tarafından protesto edildi. Gates Vakfı'nın aşı çalışmalarına yaptığı katkıyla gurur duyduğunu söyleyen Gates, protestoların "biraz tuhaf" olduğunu söyledi. Gates sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinin dönüp aşıları insanları öldürmek ya da para kazanmak için kullandığımızı veya pandemiyi bizim başlattığımızı söylemesi biraz ironik. Bu, sürekli çılgın insanların çıkageldiği bir şeye mi dönüşüyor? Kim bilir."

66 yaşındaki isim, mikroçip iddiasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Nedense bir şekilde kişilerin yerlerini takip etmek istiyorum çünkü herkesin nerede olduğunu bilmeyi çok arzuluyorum. Bu bilgiyle ne yapacağımdan emin değilim."

Gates, pandeminin şiddetli azaldıkça aşıların başarısının kabul edilmesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Independent Türkçe