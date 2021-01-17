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Ekonomi Bill Gates'in hiç bilinmeyen yatırımı ortaya çıktı!
Ekonomi

Bill Gates'in hiç bilinmeyen yatırımı ortaya çıktı!

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın dördüncü en zengini olan Bill Gates’in, ABD'nin birçok noktasında toplam 242 bin dönüm arazisi olduğu ortaya çıktı. Gates'in iklim değişikliği nedeniyle tarım arazisine yatırım yaptığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 13:10:00 -
Bill Gates'in hiç bilinmeyen yatırımı ortaya çıktı!

ABD’deki araziler üzerine yapılan son çalışmaların açıklandığı rapora göre ABD’li milyarder iş adamı Bill Gates’in 242 bin dönümlük arazileri var. 121 milyar dolarlık serveti olan Gates’in tarım arazilerine neden bu kadar çok yatırım yaptığı belli değil, ancak bu yatırımın iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

İkinci sırada 190 bin dönümlük araziyle Wonderful Company’nin kurucu ortakları Stewart ve Lynda Resnick yer alıyor.

121 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü iş insanı olan Gates'in arazilerinin en büyükleri Louisiana’da 69 bin 71 dönüm, Arkansas’ta 47 bin 927 dönüm ve Nebraska’da 20 bin 588 dönüm olarak öne çıkıyor.

Gates’in çok sayıda tarım arazisine sahip olması şaşırtıcı değil. 2017’de Bill ve Melinda Gates Vakfı, Asya ve Afrika’daki düşük gelirli çiftçilerin iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı olacak araştırmaları desteklemek için üç yıl içinde 300 milyon dolar verdi.

2018’de Gates Vakfı, Güney Asya ve Afrika’daki çiftlikler için daha fazla süt üreten ve daha kaliteli yumurta bırakan tavuk ve inekleri yetiştirmek için araştırmaya 40 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.

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