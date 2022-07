Bill Gates'i sarsan olay! İnsanlık derin bir oh çekti

Hollanda'da Bill Gates tarafından finanse edilen yapay et satan süpermarket ve yapay et dağıtım tesisi, pazar gecesi çıkan yangınla küle döndü. Yapay et gibi yeni dünya düzeni gıdalarına odaklanan Bill Gates Vakfı'na ait süpermarket, iddialara göre gece vakti kundaklandı. Yaşanan olayla ilgili yerel polisin soruşturması devam ediyor. Almelo kentindeki Picnic şirketi, online satış konusunda uzmanlaşmış bir süpermarketler zincirine sahip. Gates, bu şirketin genişlemesi için 600 milyon euro değerinde yatırım yapmıştı.

Son haftalarda Hollanda, çiftçilerin protestolarıyla sarsılıyor. Hollandalı çiftçiler, hükümetin nitrojen oksit ve amonyak emisyonlarını azaltmaya yönelik tekliflerine şiddetle karşı çıkıyorlar ve bu tür hareketlerin yaşam biçimlerini tehdit edeceğinden ve onları çiftçilikten uzaklaştıracağından endişe ediyorlar. Çiftçi protestolarının yangınla bir ilgisi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

