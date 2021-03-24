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Dünya Bill Gates satın aldığı tarım arazilerinin nedenini açıkladı!
Dünya

Bill Gates satın aldığı tarım arazilerinin nedenini açıkladı!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, büyük arazi yatırımlarına ilişkin komplo teorisyenlerini üzen bir açıklama yaptı. Gates, satın almaların iklimle alakalı olmadığını, yatırım grubunun böyle tercih ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 14:52:00 -
Bill Gates satın aldığı tarım arazilerinin nedenini açıkladı!

Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin isimlerinden, ABD'nin de en büyük toprak sahibi olan Bill Gates, son yıllarda neden tarım arazilerine yatırım yaptığı konusunda sessizliğini bozdu.

Sosyal medya platformu Reddit'te geçen haftasonu 'Sor Bana' etkinliğine katılan Gates, bir kullanıcının "Hey Bill! Neden bu kadar tarım arazisi satın alıyorsun?" sorusuna yanıt verdi.

"Yatırım için alıyorum, iklimle alakası yok"

Tohum bilimi ve biyoyakıt gelişmelerinin ana nedenler olduğunu söyleyen Gates, "Yatırım grubum tercih etti. İklimle alakası yok." dedi.

Gates şöyle devam etti:

"Tarım sektörü önemli. Üretken tohumlar sayesinde ormanların yok edilmesinin önüne geçebilir ve halihazırda karşı karşıya oldukları iklim sıkıntısı konusunda Afrika'ya yardım edebiliriz. Biyoyakıtın ne kadar ucuza satılabileceği henüz bilinmiyor ama ucuz olurlarsa karbon salınımı sorunu çözülebilir."

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Yorumlar

Mehmet ali

Sanki hiç ölmeyecek şerefsiz
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Putsavar

Afrikaya yardım edebilir miş miş. Ede ede içine ettiniz afrikan'nın.
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