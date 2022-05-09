Bill Gates o konuya da el attı! 'Faiz artışları küresel ekonomiyi...'

Milyarder iş adamı Bill Gates CNN'de katıldığı bir programda ABD'den İngiltere ve Hindistan'a kadar dünyadaki faiz artış sürecini değerlendirdi.

Gates Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve Kovid-19 pandemisi nedeniyle zarar gören ekonomilerde faiz artışlarının küresel ekonomide yavaşlamaya neden olacağını belirtti.

Ukrayna'daki savaşın emtia fiyatlarında yükselişe neden olduğunu kaydeden Gates "Bunun yanında kamu borçları da çok yüksek seviyelerde ve halihazırda tedarik zinciri sıkıntıları var" diye konuştu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 123 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4. insanı konumundaki Gates, faiz artırım sürecinin sonunda ekonomik yavaşlamaya neden olacağını kaydetti.

Aralarında ABD'nin de bulunduğu birçok ülke yüksek enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz artırımlarına başladı.

IMF geçen ay Ukrayna'daki savaş ve Çin'de virüs karantinalarının yeniden devreye alınmasıyla küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmişti.