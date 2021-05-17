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Dünya Bill Gates Microsoft'tan neden ayrıldı? Sebebi şok etti
Dünya

Bill Gates Microsoft'tan neden ayrıldı? Sebebi şok etti

Koronavirüs döneminde büyük tartışma konusu olan Bill Gates'in Microsoft'ta yasak ilişki yaşadığı gerekçesiyle istifa kararı aldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 12:31:00 -
Bill Gates Microsoft'tan neden ayrıldı? Sebebi şok etti

Eşiyle boşanma aşamasında olan Bill Gates'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gates'in bir Microsoft çalışanıyla cinsel ilişki yaşadığı ve yönetim kurulundan soruşturma açıldığı süreçte istifa ettiği öne sürüldü.

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda Gates'in boşanma kararı alması uluslararası basının gündeminden düşmüyor. 130 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü ismi olan Gates ve eşi Melinda’nın bu parayı nasıl bölüşeceği tartışılırken, çiftin ayrılık sürecinde yeni bir iddia ortaya atıldı.

Çiftin ayrılık sebebinin ihanet olduğu, Gates’in Bill ve Melinda Gates Vakfı için çevirmen olarak çalışan Zhe ‘Shelly' Wang’le ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. Gates’le ilgili bir başka ihanet iddiası ise bu kez Microsoft şirketi içinden çıktı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bir kadın çalışan 2000 yılından itibaren Gates’le cinsel ilişki yaşadıklarını iddia etti.

Yönetim kurulu soruşturması

Bu durumun şirket içinde duyulması sonucu 2019 yılında yönetim kurulu üyeleri bir soruşturma başlattı. Bağımsız bir hukuk firmasıyla anlaşılarak başlatılan soruşturma devam ederken, 2020 yılında Gates yönetim kurulu başkanlığından istifa kararı aldı. Gates’in sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yönetim kurulundan ayrılma kararının soruşturmayla ilgisi olmadığını, söz konusu kişiyle yıllar önce dayanan ilişkinin dostça bir şekilde olduğunu vurguladı.

 

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