Bill Gates Kovid-19'un biteceği tarihi açıkladı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs kaynaklı ölümlerin ve enfeksiyon oranlarının gelecek yılın ortasına kadar ortalama mevsimsel gribe ulaşabileceğini söyledi.

Gates, bunun başarılmasının yeni, daha tehlikeli salgınların olmamasına bağlı olduğunu vurguladı.

Milyarder yönetici, Singapur'da iş adamı Michael Bloomberg tarafından düzenlenen Yeni Ekonomik Forum'daki bir röportajda, doğal bağışıklığın gelişiminin arka planına karşı, aşıların artması olduğunu ekledi.

Gates, uluslararası toplumu yeni salgın hastalık riskini azaltmak için aktif olarak çalışmaya davet etti.

Gates, gelecek yıl dünyanın koronavirüse karşı aşı sağlama sorununu çözebileceğine dair umudunu dile getirdi.