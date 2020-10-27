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Dünya Bill Gates, koronavirüs için yeni tarihi açıkladı
Dünya

Bill Gates, koronavirüs için yeni tarihi açıkladı

Uzun zamandır aşı kampanyaları yürüten ve koronavirüs salgını konusunda uyarılarında bulunan ABD'li milyarder Bill Gates, aşının insanlığın hizmetinde olabileceği tarihle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:09:00 -
Bill Gates, koronavirüs için yeni tarihi açıkladı

Kurduğu vakıfla aşı çalışmalarına büyük destek veren ABD'li mültimilyarder Bill Gates, sandığımızdan daha erken Kovid-19 aşısına kavuşabileceğimizi söyledi.

Kovid-19 aşısı geliştirme süresini mümkün olduğunca kısaltabilmek amacıyla aşıyla uğraşan çeşitli ilaç devlerine Bill & Melinda Gates Vakfı üzerinden milyarlarca dolar akıtan Microsoft kurucusu, 2021'in başında aşının elimizde olabileceğini duyurdu.

'İki ya da üçü gelecek yılın başında hazır olabilir'

Yahoo Finans'ın düzenlediği 'All Markets Summit' panelinde Genel Yayın Yönetmeni Andy Serwer'a konuşan Gates, her şey yolunda giderse, Batı'da geliştirilen ve üçüncü aşama klinik denemeleri yapan altılıdan iki ya da üçünün gelecek yılın başında hazır olacağını belirtti.

'En şanslısı Pfizer'

ABD merkezli ilaç devi Pfizer'in çok deneyimli bir aşı şirketi olduğunu ve çalışmalarını çok iyi tasarımladığını, dolayısıyla ipi ilk göğüsleyecekler arasında olma şansının yüksek olduğunu dile getiren Gates, Britanya merkezli ilaç devi AstraZeneca'nın yanısıra Johnson & Johnson, Novavax, Moderna ve Sanofi'yi de gelecek yılın başında aşıyı çıkarabilecek şirketler olarak sıraladı.

'Mükemmel olmayabilir'

Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştirme çalışması yürüten AstraZeneca'nın denemelerine katılan gönüllülerden birinin öldüğünün hatırlatılması üzerine denemelerin normal gidişatı içinde bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyen Gates, şu uyarıyı yaptı:

"İlk altı içinden iki-üçü onaylansa bile sizin hasta olmanızı ve başkalarına bulaştırmanızı durdurmak açısından etkililiği mükemmel olmayabilir."

'Nüfusun yüzde 70'ini aşılamamız lazım'

Yeterince Kovid-19 aşısı tedarik edilirse 2021'in sonuna doğru şimdi olduğumuzdan daha iyi durumda bulunacağımızı, ama hala normale geri dönmemiş olacağımızı öngören Gates "Vaka sayısını gerçekten düşürmek için o zamana dek nüfusun yüzde 70'ini aşılamamız lazım, ama bu hastalık dünyanın herhangi bir yerinde varolduğu müddetçe yeniden bulaşma ihtimali her zaman olacaktır" dedi.

Komplo teorileri engeli

Ama kendisinin ve ABD'nin bir numaralı halk sağlığı yetkilisi Dr. Anthony Fauci'nin malzeme yapıldığı aşı karşıtı komplo teorileri gündemde oldukça geniş çaplı aşılamanın zor bir iş olabileceğini sözlerine ekledi. 

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