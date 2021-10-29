  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bill Gates 'insanlık için' diyerek açıkladı: Bu felaketi önleyebilir
Dünya

Bill Gates 'insanlık için' diyerek açıkladı: Bu felaketi önleyebilir

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele için daha fazla nükleer enerji kullanılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:40:00 -
Bill Gates 'insanlık için' diyerek açıkladı: Bu felaketi önleyebilir

ABD’li yatırımcı Bill Gates, insanlığın enerji ihtiyacında belirgin bir artış olacağına işaret ederek, nükleer enerjinin iklim felaketini önlemede yardımcı olabileceğine dikkat çekti.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a konuşan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, nükleer enerji santrallerinin kapatılmasının temel enerji güvenliği ve uygun fiyatların sağlanmasını güçleştirdiğini belirtti. Gates, "Masrafları ve güvenliği tam anlamıyla gözden geçirene kadar bir çözümü gözden çıkarmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre Gates, elektro mobilite ve binaların ısıtma sistemleri nedeniyle ileride insanların elektrik ihtiyacında çok büyük bir artış olacağını vurgulayarak; yeni, daha güvenli ve radyoaktif atığı daha az olan nükleer santrallerin iklim felaketinin önüne geçmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

"Şüpheliyim"

Almanya’nın iklim değişikliğiyle mücadele stratejisinin ana etmenlerinden olan doğal gaz enerjisinin ise gerçek bir “geçiş teknolojisi'' olmadığını ifade eden Gates, doğal gaz santrallerinin kurulmasına şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

Dünyanın en varlıklı insanları arasında yer alan Gates'in "Breakthrough Energy" isminde kâr amacı gütmeyen ve temiz enerjiyi desteklemeyi hedefleyen bir şirketi bulunuyor. Şirket, bu amaç doğrultusunda çeşitli araştırmalara ve aralarında nükleer enerji alanında aktif olanların da bulunduğu yeşil teknoloji firmalarına destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten tarihi uyarı: Kritik bir süreç geliyor! Allah'ın imtihanı bu
Ekonomi

İslam Memiş'ten tarihi uyarı: Kritik bir süreç geliyor! Allah'ın imtihanı bu

Ünlü ekonomist İslam Memiş ekonomide kritik bir sürece girildiğini belirterek, kritik bir süreçten geçileceğini söyledi.
KKTC ve Türkiye et ile tırnak gibi!
Gündem

KKTC ve Türkiye et ile tırnak gibi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en büyük partisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, hafta sonu gerçekle..
Siyaset

"Burası Kürdistan'dır" diyen hadsiz karşısında Meral Akşener sus pus oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde bir esnafın kendisine "Burası Kürdistan'dır, inkar ediliyoruz" şeklindeki hadsiz ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay