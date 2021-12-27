Bill Gates çıkışı olay! Hayati Sır'dan şok sözler: Türklerle ilgili o sırrı öğrenmek için DNA toplamaya başladılar

Araştırmacı yazar Hayati Sır, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Türkiye'de bulunan yer altı sularının başka ülkelerde kirli olduğuna dair haberlerin yapıldığını ve böylelikle arazi fiyatlarının düşürüldüğünü ifade eden Hayati Sır, "Bill Gates’in burada görüştüğü adamları biliyoruz. Aldığı yerlere bakılsın. Milli Güvenlik meselesidir bu. Bizim Millli Güvenliğimizi ilgilendirir yeraltı sularımız. Siz bütün suları özelleştirdiniz. Toprakları ucuza alıyorlar. Burada bir oyun var. Bilim Kurulu tamam da öbür kurul toplanmalı. Seferberlik ilan edilmelidir. Bu sadece Türkiye değil dünyada böyle gidiyor" dedi.

Metaverse ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan Sır, "Şimdi mikro çip DNA’dır. Bunların tüm hedefi DNA’lara girmektir. Herkesin DNA’sı mucizedir. DNA topluyorlar. Özellikle Türklerin DNA’ları üzerinden Türklerin melekelerinin örtünmemesinin sırrını arıyorlar. Tüm arayış burada. Herkes metaverse’un bir kısmını biliyor. Metevarse kimyasal bir laboratuvardır" dedi.