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Gündem Bill Gates bu sefer de 2021 yılı için konuştu! Bakın nasıl geçecekmiş
Gündem

Bill Gates bu sefer de 2021 yılı için konuştu! Bakın nasıl geçecekmiş

ABD'nin ünlü milyarderi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, normal şartlarda aşının bulunmasının 10 yıl süreceğini, bilimin 2020'deki ilerleme hızının kendisini 'şaşırttığını' ifade etti...

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:28:00 -
Bill Gates bu sefer de 2021 yılı için konuştu! Bakın nasıl geçecekmiş

Bill Gates, koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir tahmin yaptı. Gates, LinkedIn hesabından paylaştığı, "Bu atılımlar 2021'i 2020'den daha iyi yapacak" başlıklı yazısında, aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmelerin insanlığı "normale" döndüreceğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle 2020'nin yıkıcı bir yıl olduğunu, 1.6 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini, 75 milyondan fazla vaka görüldüğünü belirten Gates, onlarca trilyon dolar ekonomik zararın ortaya çıktığını kaydetti.

"Milyonlarca insan işsiz ve faturalarını ödemekte zorlanıyor" diyen Gates, bir milyardan fazla çocuğun okullardan uzak kaldığını ifade ederek, şunları aktardı:

"2021'den iyi haberler var"

"2021'de yükselen iyi haberler var. Bu yıl vaktimin çoğunu dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarla koronavirüsü tedavi etme ve önleme yolları üzerinde çalışarak geçirdim.

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Yorumlar

teoman

Dünyayı sömürmeseniz ne aç kalır ne yoksul..
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Mehmed

Bunların yüzünden Afrika'dabinlerce çocuk ya öldü ya sakat kaldı. Coronanın mucidi de bunlar. Gates vakfını araştırın.
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