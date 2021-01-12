Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İBEF Türk Edebiyatı Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacak. Adayların müracaatlarını 15 gün içinde İBEF Dekanlığına teslim etmeleri gerekiyor.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İBEF Türk Edebiyatı Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacak. Adayların müracaatlarını 15 gün içinde İBEF Dekanlığına teslim etmeleri gerekiyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 25.01.2021 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği pozisyonun ön değerlendirme tarihi ise 28.01.2021 olarak açıklandı.
Duyuruda; giriş sınavının 02.02.2021 tarihinde yapılacağı ve sonuçların 04.02.2021 tarihinde http://web2.bilkent.edu.tr/turkce- birimi/ adresinde yayınlanacağı da belirtildi.