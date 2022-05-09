Bilkent Üniversitesi'nde Ümit Özdağ'a protesto şoku! 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganı attılar

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilkent Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto edildi.

Bilkent Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nun üniversitede düzenlendeği Ümit Özdağ söyleşisinin iptal edilmesi için çağrıda bulunan Bilkent Kadın Çalışmaları Topluluğu, Özdağ tarafından hedef gösterilmişti.

İptal edilmeyen söyleşide, Ümit Özdağ protesto şoku yaşadı. "Üniversitelerde ırkçılığa izin vermeyeceğiz!" diyen Bilkent Üniversitesi öğrencileri, "Faşizme karşı omuz omuza!" sloganları attı.

Öğrenciler, Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda da şunları söyledi:

Bilkent Üniversitesi’nde üniversiteliler olarak Ümit Özdağ’ın katılımcı olduğu panelde, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları ile Özdağ’ın bir süredir sistematik olarak yaptığı ırkçılığı ve mülteci düşmanlığını protesto ettik. Üniversitelerde ırkçılığa izin vermeyeceğiz!