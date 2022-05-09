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Siyaset Bilkent Üniversitesi'nde Ümit Özdağ'a protesto şoku! 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganı attılar
Siyaset

Bilkent Üniversitesi'nde Ümit Özdağ'a protesto şoku! 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganı attılar

Irkçı açıklamaları ile yabancı düşmanlığına öncülük eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı bir panelde, öğrenciler tarafından "Faşizme karşı omuz omuza" sloganıyla protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 23:14:00 - 2022-05-09 23:29:30

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilkent Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto edildi.

Bilkent Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nun üniversitede düzenlendeği Ümit Özdağ söyleşisinin iptal edilmesi için çağrıda bulunan Bilkent Kadın Çalışmaları Topluluğu, Özdağ tarafından hedef gösterilmişti.

İptal edilmeyen söyleşide, Ümit Özdağ protesto şoku yaşadı. "Üniversitelerde ırkçılığa izin vermeyeceğiz!" diyen Bilkent Üniversitesi öğrencileri, "Faşizme karşı omuz omuza!" sloganları attı.

Öğrenciler, Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda da şunları söyledi:

Bilkent Üniversitesi’nde üniversiteliler olarak Ümit Özdağ’ın katılımcı olduğu panelde, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları ile Özdağ’ın bir süredir sistematik olarak yaptığı ırkçılığı ve mülteci düşmanlığını protesto ettik. Üniversitelerde ırkçılığa izin vermeyeceğiz!

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Yorumlar

fetösavar

bu adamın ne işi var ki orada???

....

Bu faşist e bu zorbaya geçit vermeyin.Bir baba agit onun disini leri kirsa çok iyi olacak.Cunku zorbalik yapıyor zorbalığın hakkı budur bana göre.Kendini çok güveniyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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