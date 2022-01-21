Bilişsel çelişki nedir? Endişeli, üzgün ve düşük motivasyonlu neden hissederiz?

Bilişsel çelişki: İki eylem veya fikir birbiriyle psikolojik olarak tutarlı olmadığında, insanlar tutarlı hale gelene kadar onları değiştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Kişinin alışılmış benlik kavramına ters düşen eylemlerin neden olduğu bu rahatsızlık duygusu bilişsel çelişki olarak adlandırılır.

Bilişsel çelişkiyi azaltmak için, çelişen bilgilerin sayısını azaltmak ya da uyuşan bilgilerin sayısını artırmak gerekir. Bu yol bir çeşit savunma mekanizması gibidir.

Benlik saygısı kişinin, sevgiyi hak ettiğine inanmayı ve kendi düşüncelerine, hislerine, fikirlerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine değer verdiği anlamına gelir. Bu nedenlerden dolayı, düşük benlik saygısına sahip olmak çok ciddi bir sorun olabilir.

Endişeli, üzgün ve düşük motivasyonlu neden hissederiz?

Uzman Psikolog Tuğba Masalcı konu hakkında bilgiler verdi.

Düşük benlik saygısı nedir?

Düşük benlik saygısı, kendine güven eksikliği ve kendini kötü hissetme ile karakterizedir. Benlik saygısı düşük olan insanlar, kendini, dünyayı ve geleceğini daha olumsuz ve eleştirel görme eğilimindedir. Endişeli, üzgün, düşük motivasyon hissederler. Zorluklarla karşılaştıklarında, onların üstesinden gelip gelemeyeceğinden şüphe duyabilirler. Genellikle yaşamları üzerinde çok az kontrole sahiptirler ve aşırı duyarlı olduğundan başkaları için yaşamayı tercih ederler. Başkaları tarafından kolayca yaralanabilecek, kırılgan bir benlik duygusuna sahiptirler.

Düşük benlik saygısı, anksiyete ve depresyon da dahil olmak üzere belirli zihinsel sağlık sorunlarının oluşmasında rol oynayabilir. Bu nedenle benlik duygunuzu ele almak ve ihtiyacınız olan desteği almak için adımlar atmak önemlidir. Benlik saygınızı geliştirmek zaman alır, ancak düşük benlik saygısının üstesinden gelmek mümkün.

Benlik saygısını geliştirmeye için yardımcı olacak adımlar:

- İç eleştirilerinizi dinlemeyi bırakın; Eleştirel iç ses, düşüncelerimizi ve eylemlerimizi incitici bir şekilde yargılayan iç gözlemcidir. Bu kötü iç eleştirmen, sürekli olarak kendimiz ve çevremizdeki insanlar hakkında bir dizi olumsuz düşünceyle bizi rahatsız eder. Düşük benlik saygısının üstesinden gelmek için, olumsuz düşüncelere meydan okumanız ve iç eleştirmeninize karşı çıkmanız çok önemlidir.

- Olumlu, umutlu düşüncelere odaklanmak için her gün biraz kendinize zaman ayırın. İyi olduğunuz küçük şeylere dikkat edin ve onlarla gurur duyun.

- Geçmişte gerçekten zor bir şeyi atlattığınız zamanları düşünün ve kendinize şu anda kendinizi iyi hissetmiyor olsanız bile, bunu atlatacak yeteneğe ve güce sahip olduğunuzu hatırlatın.

- Zevk aldığınız bir şey yapmak için kendinize zaman ayırın.

- Her gün sahip olduğunuz otomatik olumsuz düşüncelere dikkat edin. Yararsız düşünceyi olumlu düşünceyle değiştirmek için çalışın.

- Hatalarınız veya başarısızlıklarınız üzerinde durmaya meyilliyseniz, kendinizi nasıl affedeceğinizi öğrenin.

- Bugün kim olduğunuzu kabul etmeye çalışın.

- Kendinizi bir arkadaşınız gibi düşünmek faydalı olabilir. Aynı durumda olan, değer verdiğin birine nasıl davranırsın? Çoğu durumda, onlara anlayış, sabır, empati ve nezaket ile yaklaşacaksınızdır. Kendinize de koşulsuz desteği göstermek için kendi kendinizin arkadaşı olabilirsiniz.

- Kendinize değer vermeniz için size koşulsuz destek sunabilecek biriyle duygularınızı paylaşın. Bu bir arkadaş, aile üyesi olabilir, terapist olabilir.

Bilmeniz gereken en önemli nokta; Kendine güven ve benlik saygısı, kendine saygı üzerine kuruludur. Her ne olursa olsun, kendi ilkelerinizle uyumlu bir hayat yaşarsanız, kendinize saygı duymanız, kendinize güvenmeniz ve hatta hayatta daha iyisini yapmanız için önünüzde hiçbir engel yok demektir. Kendinize olan güveninizi artırmaya çalışırken temel ilkelerinizi düşünmek ve bu ilkeleriniz doğrultusunda hareket etmek önemlidir.

Son olarak ise, kendiniz hakkında iyi hissetmek için kendinize karşı dürüst olduğunuzdan ve eylemlerinizin sözlerinizle uyumlu olduğundan emin olun.