0553 313 94 23

Bilişim ve dijital dönüşüm Tepebaşı’nda konuşuldu

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Bilişim ve Dijital Dönüşüm Çalıştayı düzenlendi.

28 Haziran 2019 Cuma 15:15
Bilişim ve dijital dönüşüm Tepebaşı’nda konuşuldu

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Bilişim ve Dijital Dönüşüm Çalıştayı düzenlendi.


Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen çalıştay, akademisyenler, şehrin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel sektör temsilcilerini ve belediyelerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu yüksek katılım ile gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında ilk olarak IBM Türkiye ve Orta Doğu Kamu Projeleri Genel Müdür Yardımcısı İhsan Müderrisoğlu ‘Dijitalleşen Kamu ve Projeleri’ ve Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı Emrah Kurum da ‘Etkili Dijital Dönüşüm Adımları’ konularında sunum gerçekleştirdi. Tepebaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Suat Yalnızoğlu da, yapmış olduğu sunumda bilişim alanında belediye çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.


Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ise, çalıştayın önümüzdeki 5 yıl nelere dikkat edilmesi konusunda vizyon verebilecek bir çalışmayı içerdiğini söyledi. “Biz daha önce ne yaptık? Hangi bütünün bir parçası?” diyen Savaş, Tepebaşı Belediyesi Kent Ekosistemi çatısı altında ‘Sağlıklı Kent Gelişim Planı’, ‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’, ‘Eskişehir Bilişim Kurulu Eylem Planı’ ve ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ konularında çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya da devam ettiğini kaydetti. Savaş konuşmasına, ‘Bilişim ve Dijital Dönüşüm’ün toplumdaki gelişimiyle ilgili yaptığı sunumla devam etti.



“Tepebaşı çalıştaydan çıkan verilerden çok yararlanacak bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın”


Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, çok değerli, ufuk açıcı bir çalıştay olduğuna dikkat çekerek, “Dünyada en sürdürülebilir şey aslında birbirimizle kurduğumuz iletişim biçimidir. Bunu yapabiliyorsak her şeyi sürdürülebilir hale getirmemiz mümkün. Ben buradaki çalışma ortamında, buradaki ilişkide, sinerjide gerçekten bu iletişim biçimini çok doğru yapabildiğimizi, çok doğru işler yapabileceğimizi gördüm. Tepebaşı Belediyesi’nde her çalışmamızda bunu fark ediyoruz. Bunun hayata geçmesi yalnızca bize bağlı değil, birçok birleşimleri, ortakları var ve birlikte çalışmamız gereken alanlar var.Bunu ben becerebileceğimizi düşünüyorum. Bugünkü çalıştayda da çok önemli veriler verdiniz, çok önemli kaynaklar aktardınız. Ben bunun için herkese çok teşekkür ediyorum. Tepebaşı bundan çok yararlanacak, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:15
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı
    1. OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı..
    2. Diyanet Gençlik Merkezi eğitime başladı
    3. Beyşehir’de Uluslararası Fotoğrafçılar..
    4. GETHAM’da sıra dışı etkinlik
    5. Denizlili taekwondo sporcusu Türkiye..
    6. 7’den 70’e herkes yüzme öğrenebilecek
    7. AFAD’tan Vali Soytürk’e ziyaret
    8. Ankara ile Makedonya arasında gönül..
    9. Sinemalarda yeni dönem! 1 Temmuz’da..
    10. Başkan Orkan,LGS Şampiyonu Dağ’ı..
    11. Türkiye’de ilk kez halk oyunları..
    12. Minik kalplerin saçları umut oldu
    13. Mississippi taşkınlarının hasar..
    14. Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na..
    15. Kızıl Kaplan otu koruma altında
    16. Çin'den ABD Ulusal Savunma Yetki..
    17. Adam öldürmekten 33 yıl hapis cezası..
    18. Toroslar Belediyesi, vatandaşa..
    19. Başsavcı İlhanoğlu’ndan TTSO’ya veda..
    20. Siirt’te tarım aracı devrildi: 2 yaralı
    21. Sultan I. Murad Han savaş meydanını..
    22. Edirne'de 525 düzensiz göçmen..
    23. Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı..
    24. İDO'dan büyük adım! Yeni seferler..
    25. Siirt'te yaralı kartal tedavi altına..
    26. Bakan Selçuk, Niğde’de öğretmenlerle..
    27. Eski karısını barışmadığı için öldürmüş
    28. İzmir'de taklit ürün operasyonu
    29. TMMOB’dan "sel" açıklaması
    30. Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması..
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı