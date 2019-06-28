Bilişim ve dijital dönüşüm Tepebaşı’nda konuşuldu

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Bilişim ve Dijital Dönüşüm Çalıştayı düzenlendi.

Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen çalıştay, akademisyenler, şehrin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel sektör temsilcilerini ve belediyelerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu yüksek katılım ile gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında ilk olarak IBM Türkiye ve Orta Doğu Kamu Projeleri Genel Müdür Yardımcısı İhsan Müderrisoğlu ‘Dijitalleşen Kamu ve Projeleri’ ve Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı Emrah Kurum da ‘Etkili Dijital Dönüşüm Adımları’ konularında sunum gerçekleştirdi. Tepebaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Suat Yalnızoğlu da, yapmış olduğu sunumda bilişim alanında belediye çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ise, çalıştayın önümüzdeki 5 yıl nelere dikkat edilmesi konusunda vizyon verebilecek bir çalışmayı içerdiğini söyledi. “Biz daha önce ne yaptık? Hangi bütünün bir parçası?” diyen Savaş, Tepebaşı Belediyesi Kent Ekosistemi çatısı altında ‘Sağlıklı Kent Gelişim Planı’, ‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’, ‘Eskişehir Bilişim Kurulu Eylem Planı’ ve ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ konularında çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya da devam ettiğini kaydetti. Savaş konuşmasına, ‘Bilişim ve Dijital Dönüşüm’ün toplumdaki gelişimiyle ilgili yaptığı sunumla devam etti.

“Tepebaşı çalıştaydan çıkan verilerden çok yararlanacak bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın”

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, çok değerli, ufuk açıcı bir çalıştay olduğuna dikkat çekerek, “Dünyada en sürdürülebilir şey aslında birbirimizle kurduğumuz iletişim biçimidir. Bunu yapabiliyorsak her şeyi sürdürülebilir hale getirmemiz mümkün. Ben buradaki çalışma ortamında, buradaki ilişkide, sinerjide gerçekten bu iletişim biçimini çok doğru yapabildiğimizi, çok doğru işler yapabileceğimizi gördüm. Tepebaşı Belediyesi’nde her çalışmamızda bunu fark ediyoruz. Bunun hayata geçmesi yalnızca bize bağlı değil, birçok birleşimleri, ortakları var ve birlikte çalışmamız gereken alanlar var.Bunu ben becerebileceğimizi düşünüyorum. Bugünkü çalıştayda da çok önemli veriler verdiniz, çok önemli kaynaklar aktardınız. Ben bunun için herkese çok teşekkür ediyorum. Tepebaşı bundan çok yararlanacak, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.