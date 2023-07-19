Bilişim şirketlerinin gelirleri 400 milyar TL sınırına dayandı

Türkiye bilişim sektörünün en önemli referans kaynağı olan ve M2S Araştırma Şirketi tarafından bu yıl “Yeni Yüzyılımızda Daha da İleri - Further” mottosu ile gerçekleştirilen “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması-Bilişim 500”de son aşamaya gelinirken, ilk veriler açıklandı. Bilişim dünyasının 2022 performansına projeksiyon tutmaya hazırlanan araştırmaya göre, 2022 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri, 2021 yılına göre yüzde 74 büyüyerek 372 milyar TL oldu. Sıralamaya giren şirketlerin 187 tanesinin yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme gösterdiği araştırmada 2022 yılında 89 yeni şirket yer aldı. En yüksek büyüme, yüzde 501 ile bir yazılım şirketine ait oldu. Araştırmada finans, perakende ve üretim gibi temel sektörler en yüksek teknoloji yatırımlarını yapan sektörler olarak önde olmaya devam etti.

Türkiye merkezli yazılım üreticileri yüzde 84 büyüdü

Türkiye ekonomisi içerisinde önemli bir yer alan olan ‘Türkiye Merkezli Üretici Yazılım’ kategorisindeki büyüme yüzde 84 olarak gerçekleşti. Aynı zamanda sıralamada yer alan şirketlerin de ortalama büyümesine yakın olan bu oran, Türk bilişim sektöründe itici gücün yazılım olduğunu bir kez daha gösterdi.

Dolar bazında yüzde 10 büyüme

Araştırmadan elde edilen ilk verileri değerlendiren M2S Araştırma Şirketi Genel Müdürü Özlem Unan, 2022’de Bilişim 500 sıralamasında yer alan şirket gelirlerinin 22 milyar dolar olduğunu belirterek, “Gelirler 10 yıl önceye göre dolar bazında yüzde 41 azalmış durumda. Ancak bu tespite rağmen 2022 yılı sıralamasında yer alan şirketlerin dolar bazında ortalama yüzde 10 büyüdüğünü görüyoruz. Sıralamada yer alan 165 şirket dolar bazında bu ortalamanın da üzerinde büyüme performansı sergiledi.” dedi.

Bilişimin geleceği bulut, yapay zeka ve siber güvenlik yatırımlarında

2022’de iş süreçlerinde verimlilik için yapay zeka ve nesnelerin interneti yatırımlarının arttığını ve bu yatırımların daha da yükseleceğini vurgulayan Özlem Unan, “24 yıldır sürdürdüğümüz araştırma ile bilişim sektörünün neredeyse çeyrek yüzyıldır geçtiği çok önemli kilometre taşlarını ortaya çıkarıyoruz. Bugünün yeni dünya düzeninde operasyonları kolaylaştırmak için sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün önemi herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Küresel salgının hızlandırdığı dijital dönüşüm süreciyle sektörün geleceğinin nesnelerin interneti, bulut, yapay zeka ve buna bağlı olarak veri yönetimine ve güvenliğine yönelik yatırımlarla inşa edildiğini görüyoruz.



Artık operasyonları bulut gibi istediğimiz zaman büyütebildiğimiz ve en güncel teknolojileri kullandığımız bir yapıya taşıdık. Bulut teknolojileri büyümeye devam ederken, regülasyonlara uyumlu olacak şekilde sektörel özelleştirilmiş bulut çözümleri konuşuyoruz. Tüm bu teknolojilerin ve verilerin güvenliği en önemli başlık olarak listede yer alıyor. Bu durumun sonucu olarak siber güvenlik çözümleri ve siber güvenlik hizmetleri de önümüzdeki yıllarda hızla büyümeye devam edecek” dedi.

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Sonuçlar 9 Ağustos’ta açıklanacak

Bu yıl, tören sponsorluğunu KoçSistem’in üstlendiği “Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması-Bilişim 500”ün sonuçları, 9 Ağustos tarihinde İstanbul, Fişekhane’de düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak. Törende bu yıl da sektörde 35 yılını geride bırakan profesyoneller de onurlandırılacak.