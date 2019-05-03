Bilişim Haftası için yürüyüp halat çektiler

Zonguldak’ta Bilişim Haftası kapsamında yürüyüş düzenlenerek, çocukların sosyalleşmeleri amacıyla halat çekme oyunu oynandı.

Zonguldak’ta Bilişim Haftası nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Madenci Anıtı önünde başlayan yürüyüş valilik önünde son buldu. Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Belediye Kültür Merkezi Müdürü Abdullah Bakır, İl Sağlık Müdürü Uzman doktor Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Ömer İnan Güven, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli tütün ve madde bağımlılığı birim sorumlusu Esin İlhan katıldı.

Öte yandan yürüyüşün ardından çocukların bilgisayar ortamından uzaklaşıp sosyalleşmeleri amacıyla valilik önünde halat çekme oyunu oynandı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli tütün ve madde bağımlılığı birim sorumlusu Esin İlhan, "Bilişim Haftasının kutlanmasındaki amaç, ülkemizde bilgi toplumu oluşturmaktadır, insanların gelişen teknolojilere ilgilerini çekmek. Bilhassa bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine aktif eğitim ve öğretim yönetimleriyle katkıda bulunmaktadır. İnsan yaşadığı ortamda karşılaştığı her problemi çözmek ister. Çevresindeki maddelerden yararlanıp yaşam standardını yükseltmek için çalışır. Olayları kendi yararına yönlendirmek ister. Başka canlıların yapmadığını tüm bu eylemleri insan aklıyla yapar. Bilişsel incelemeler, araştırmalar veya yeni bilgiler edinirken teknolojiden yararlanmalıyız. Teknoloji; bilişsel yöntemleri kullanarak hayatta karşılaştığımız problemlerin çözümünde bir köprü oluşturmaktadır. Teknoloji, bilgisayar ve iletişimdeki yeni gelişmeler; eğitim ve öğretim anlayışında da değişme ve gelişme sağlamıştır. Teknoloji ve internet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Herkes vaktinin büyük bir bölümünü internette iş yaparak veya sosyal ağlarda gezinerek geçiriyor. Teknoloji ve internet kullanımının hayatımızda birçok yararı olmasına rağmen, yanlış ve aşırı kullanımı çeşitli sorunlara neden olmaktadır" dedi.