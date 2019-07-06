Bilişim 500’de şampiyon değişmedi

Türkiye’nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırması (Bilişim 500) sonucunda Turkcell Global Bilgi, ‘Çağrı Merkezi Hizmeti’ kategorisinde birinci oldu. Turkcell de ‘Yılın Telekom Şirketi’ kategorisinde ilk sırayı aldı.

Bu şirketler net satışlarını arttırarak rakiplerinin önüne geçti. Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, şirkete verilen ödülün asıl sahibinin çalışma arkadaşları olduğunu belirtti. Aynur, “Emeklerin karşılığı olan ödüller, yenilerini getirmek için binlerce çalışanımıza büyük motivasyon kaynağı olacak” dedi.

20 noktada hizmet veriyor

Türkiye’de 15; Ukrayna’da 5 olmak üzere 20 farklı noktada 12 bin çalışanla 8 dilde hizmet verdiklerini dile getiren Aynur, şunları söyledi:

“Her müşterimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmemiz, yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknolojik altyapımız ve sektöre yön veren çalışmalarımızla büyümemizi sürdürüyoruz. Hem sektörü geliştirmeye hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 20’nci yaşımızı kutladığımız bu yılda, bu iki ödülde emeği geçen ve bizi buraya taşıyan herkese çok teşekkür ederiz.”