Bilirkişiden ‘sapkınlık’ propagandası

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL

Müslüman Türk milletine yönelik düşmanca tutumuyla bilinen Rıza Zelyut’un, ‘Osmanlı’da Oğlancılık’ isimli ahlaksız eserinin, hiçbir denetime tabi tutulmadan satılmasının önünü açan rapora gazetemiz ulaştı. Başbakanlık Muzır Neşriyat Kurulu’nun, siyah poşette satılması yönünde verdiği kararı mahkemeye taşıyan Kaynak Yayınları, Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne açılan davadan istediğini skandal bir raporla aldı.

Mahkemenin görüş istediği bilirkişiler, Prof. Dr. Birim Güney Kılıç, Prof. Dr. Neriman Aral, Prof. Dr. Metin Pişkin’in verdiği rapor, skandal ifadelerle dolu. Eşcinselliğin doğal bir eylem olduğunu iddia eden rapor, hiçbir gerçekliği olmayan söylemler üzerinden ecdadımıza saldıran kitabın serbestçe satılması yönünde görüş bildirdi.

Uusalcılık maskesiyle kirli yüzünü gizliyor

İslam dinine ve Türk milletine olan düşmanlığını her fırsatta açığa vuran Maocu Rıza Zelyut, ulusalcılık maskesiyle de kirli yüzünü gizliyor. Kaleme aldığı ‘Osmanlı’da Oğlancılık’ adlı eserinde 600 yıllık bir devletin bütün yöneticilerine asılsız iddialarla saldıran ve eşcinsel yaftası vurma küstahlığı gösteren Zelyut’un kitabını siyah poşetten çıkartan bilirkişi raporu, skandalları da beraberinde getirdi.

Başbakanlık Muzır Neşriyat Kurulu’nun, siyah poşette satılması kaydıyla onay verdiği kitabın hiçbir denetime tabi tutulmadan satılmasına onay veren rapor, eşcinselliği onaylarken, ecdada yapılan hakaretleri görmezden geliyor. Kitabın basımcısı Kaynak Yayınları’nın Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne açtığı dava sonucu Prof. Dr. Birim Güney Kılıç, Prof. Dr. Neriman Aral, Prof. Dr. Metin Pişkin tarafından hazırlanan rapor skandal ifadelerle dolu.

Raporun 3. sayfasında “Eşcinsellik, yaklaşık 40 yıldır ruh sağlığı uzmanlarınca bir bozukluk olarak kabul edilmemektedir. Çok sayıda bireyin kendi cinsiyetine ilgi duyan bireyler olduğu, önemli sayıda bireyin hem kendi cinsiyetine hem de karşı cinsiyete ilgi duyan biseksüel bireyler olduğu anlayışı kabul görmüştür” ifadelerine yer veriliyor.

Hakaretlere göz yumuluyor

Rapor, son 40 yıldaki algıyı baz alarak 600 yıl boyunca dünyaya adalet ve ahlak ekseninde hükmetmiş bir devletin yöneticilerine hakaret edilmesine göz yumuyor. Bilimsel bir rapordan ziyade ‘temennilerin’ dile getirildiği raporda, “kitap biçimsel olarak değerlendirildiğinde; kapağın çocuklar için özendirici olmadığı görülmektedir” gibi absürt gerekçeler öne sürülüyor.

Osmanlı Devleti’nin padişahlarına yönelik hakaretlerle ilgili tek kelam etmeyen rapor, adeta eşcinsellik propagandası yapıyor. Ecdadımıza saldıran ve tarihimizi karalayan skandal kitapla ilgili devlet yetkililerin tekrar harekete geçerek toplatılması bekleniyor.