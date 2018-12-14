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Bilirkişiden ‘sapkınlık’ propagandası

Maocu Aydınlık gazetesinin gedikli yazarlarından Rıza Zelyut’un, ‘Osmanlı’da Oğlancılık’ isimli sapkın kitabını poşetten çıkartıp serbestçe satılmasını sağlayan bilirkişi raporuna Akit ulaştı. Prof. Dr. Birim Güney Kılıç, Prof. Dr. Neriman Aral ve Prof. Dr. Metin Pişkin’in hazırladığı raporda, lezbiyenlik ile homoluğun 40 yıldır toplumda kabul gördüğü iddia edilerek, eşcinsellik propagandası yapılması dikkat çekti.

14 Aralık 2018 Cuma 13:44

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL

Müslüman Türk milletine yönelik düşmanca tutumuyla bilinen Rıza Zelyut’un, ‘Osmanlı’da Oğlancılık’ isimli ahlaksız eserinin, hiçbir denetime tabi tutulmadan satılmasının önünü açan rapora gazetemiz ulaştı. Başbakanlık Muzır Neşriyat Kurulu’nun, siyah poşette satılması yönünde verdiği kararı mahkemeye taşıyan Kaynak Yayınları, Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne açılan davadan istediğini skandal bir raporla aldı.

Mahkemenin görüş istediği bilirkişiler, Prof. Dr. Birim Güney Kılıç, Prof. Dr. Neriman Aral, Prof. Dr. Metin Pişkin’in verdiği rapor, skandal ifadelerle dolu. Eşcinselliğin doğal bir eylem olduğunu iddia eden rapor, hiçbir gerçekliği olmayan söylemler üzerinden ecdadımıza saldıran kitabın serbestçe satılması yönünde görüş bildirdi.

Uusalcılık maskesiyle kirli yüzünü gizliyor

İslam dinine ve Türk milletine olan düşmanlığını her fırsatta açığa vuran Maocu Rıza Zelyut, ulusalcılık maskesiyle de kirli yüzünü gizliyor. Kaleme aldığı ‘Osmanlı’da Oğlancılık’ adlı eserinde 600 yıllık bir devletin bütün yöneticilerine asılsız iddialarla saldıran ve eşcinsel yaftası vurma küstahlığı gösteren Zelyut’un kitabını siyah poşetten çıkartan bilirkişi raporu, skandalları da beraberinde getirdi.

Başbakanlık Muzır Neşriyat Kurulu’nun, siyah poşette satılması kaydıyla onay verdiği kitabın hiçbir denetime tabi tutulmadan satılmasına onay veren rapor, eşcinselliği onaylarken, ecdada yapılan hakaretleri görmezden geliyor. Kitabın basımcısı Kaynak Yayınları’nın Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne açtığı dava sonucu Prof. Dr. Birim Güney Kılıç, Prof. Dr. Neriman Aral, Prof. Dr. Metin Pişkin tarafından hazırlanan rapor skandal ifadelerle dolu.

Raporun 3. sayfasında “Eşcinsellik, yaklaşık 40 yıldır ruh sağlığı uzmanlarınca bir bozukluk olarak kabul edilmemektedir. Çok sayıda bireyin kendi cinsiyetine ilgi duyan bireyler olduğu, önemli sayıda bireyin hem kendi cinsiyetine hem de karşı cinsiyete ilgi duyan biseksüel bireyler olduğu anlayışı kabul görmüştür” ifadelerine yer veriliyor.

Hakaretlere göz yumuluyor

Rapor, son 40 yıldaki algıyı baz alarak 600 yıl boyunca dünyaya adalet ve ahlak ekseninde hükmetmiş bir devletin yöneticilerine hakaret edilmesine göz yumuyor. Bilimsel bir rapordan ziyade ‘temennilerin’ dile getirildiği raporda, “kitap biçimsel olarak değerlendirildiğinde; kapağın çocuklar için özendirici olmadığı görülmektedir” gibi absürt gerekçeler öne sürülüyor.

Osmanlı Devleti’nin padişahlarına yönelik hakaretlerle ilgili tek kelam etmeyen rapor, adeta eşcinsellik propagandası yapıyor. Ecdadımıza saldıran ve tarihimizi karalayan skandal kitapla ilgili devlet yetkililerin tekrar harekete geçerek toplatılması bekleniyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 13:44
  1. Rıza Zelyut
  2. Osmanlı’da Oğlancılık
  3. Muzır Neşriyat Kurulu
  4. Kaynak Yayınları
  5. Ankara 11. İdare Mahkemesi
  6. Prof. Dr. Birim Güney Kılıç
  7. Prof. Dr. Neriman Aral
  8. Prof. Dr. Metin Pişkin
  9. Osmanlı Devleti
  10. Aydınlık gazetesi

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul22 dk önce
    Bu alçak ga...at kendini bile bile hedef tahtası yapıyor. Devlet ricali çekip hesabını sormalı bunun
  • HAKİKATHAKİKAT28 dk önce
    ERKEN YAŞTA EVLENEN KİŞİLERİ HAPSE ATAN ZİHNİYET ACABA BU SAPIK FİKİRLİ ADAMA NE DİYECEKLER MERAK EDİYORUM.MEŞRU YOLLARDA HAREKET EDENLERE SAPIK TECAVÜZCÜ DAMGASI VURAN BU KÜFÜR ZİHNİYETLİ ZAVALLILAR, HALKI SAPKINLIĞA İTTİKLERİNİ BİLMİYORLARMIŞ GİBİ DEVE KUŞU GİBİ YAPIP SEZDİRMEDEN BU MİLLETİ YOLDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR. İKTİDARA DUYURULUR.
  • RIdvanRIdvan36 dk önce
    Yılan her zaman zehrini kusar. Akrep ise sırtına bindiği kurbağayı sokar. Çünkü fıtratında var. Yazar alevi olduğunu söylesede özünde zerdüştlük kokusu var.
  • AdemÖlümsüzAdemÖlümsüz36 dk önce
    BİLİR KİŞİ AHLAKSIZLIĞI SAVUNUYORSA , ECDADIMIZA DÜŞMANLIK BESLİYORSA .BU BİLİR KİŞİLERE NE DENİR?
  • yazıYORUMyazıYORUM37 dk önce
    Bu bilir kişilerde de bir ..LİK var demek ki!
  • 5816 KALDIRILSIN5816 KALDIRILSIN44 dk önce
    Sözkonusu kemalistler ise yaptıkları her şey mubahtır! Özellikle son yıllarda durum bu! Adamlar 5816 sayesinde kendilerini koruma altına almış, eleştirenleri bile tutukluyor!! Bizim ecdadımıza ise ağız dolusu küfür ve iftira! ARTIK YETER! 5816 ZIRHINI ALIN BUNLARIN ELİNDEN YOKSA OY FALAN YOK!!!
  • ......48 dk önce
    Vay sizi terbiyesizler. Vahhh size. Yazık size. Nefislerinizden çok razısınız ama kader ve kazaya rızanız yok. Siz hüsrana uğrayanlardan olacağa benziyorsunuz.
  • Şeref KazanŞeref Kazan51 dk önce
    .. lezbiyen babası ..ne olan bilirkişilerin yazacağı rapor haliyle ...ce olur Milletin parasıyla millete küfretmek ALLAH cc soylarına Lanet etsin amin
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