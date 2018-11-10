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Bilirkişi raporu ortaya çıktı: UBER haksız rekabet yapıyor

UBER'le taksiciler arasında görülen davada eksik olan bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, UBER'in haksız rekabete yol açtığı ifade edildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 15:34
Bilirkişi raporu ortaya çıktı: UBER haksız rekabet yapıyor

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki Taksici-UBER davasında bilirkişi skandalı yaşanmıştı. Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda mahkemenin istediği hususlara ilişkin herhangi bir yanıt verilmediği, bilirkişilerin raporda sadece davacı ile davalı iddialarının özetinin yaptığı kısmının mahkemeye sunulduğu anlaşılmıştı. Bu olayın ardından bilirkişi heyeti duruşmadan iki gün sonra mahkemeye bir yazı göndererek dava dosyasına bilirkişi raporunun eksik ve en önemli olan kısmını ekledi.

Eksik kısmı duruşmadan 2 gün sonra yolladılar

Üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından imzalanan ve 9 Kasım'da mahkemeye gönderilen yazıda 4 sayfalık raporun 3'üncü sayfasındaki davaya ilişkin görüş kısmının yer aldığı bölümün flash bellek hatası yüzünden dosyaya girmediğinin anlaşıldığı bu yüzden eksik kısmının dosyaya gönderildiği ifade edildi.

“UBER haksız rekabete yol açıyor''

Bilirkişi heyetinin raporunun mahkemeye gönderilmeyen kısmında ise UBER'in haksız rekabet yaratıp yaratmadığına ilişkin görüşü yer alıyor. Bilirkişi raporunun görüş bölümünde de “UBER operatörlerince sunulan taşımacılık hizmetlerinin ‘taksi tarifesi'ne göre saptanmaması, ruhsatlı ve taksi plakalı araçlarla uygulanan taksi ücretleri arasında fark olması, UBER XL operatörlerinin ayrı bir tarife uygulamasının rakipler arasında aldatıcı ve dürüstlük kuralına aykırılık taşıdığı dolayısıylat haksız rekabete yol açtığı” ifade edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki Taksici-UBER davasının 7 Kasım'daki duruşmasında mahkeme hakimi, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını ancak, mahkemenin istediği hususlara ilişkin raporda herhangi bir yanıt verilmediğinin görüldüğünü söylemişti. Bilirkişi raporunda, sadece davacı ile davalı iddialarının özetinin yapıldığı, “UBER'in D2 belgesiyle taksi hizmeti verip veremeyeceği”ne ilişkin soruya, “Bu araçlar, D2 yetki belgeli araçlardır” cevabını verdiği ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 15:34
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