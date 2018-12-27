Bilirkişi, ‘Booking’in ruhsat almasına gerek görmedi

Haksız rekabet iddiasıyla faaliyetleri durdurulan online rezervasyon portalı booking.com’un seyahat acentası ruhsatı almasına gerek olmadığı belirtildi. Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com ile ilgili “haksız rekabet” davasına dün İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde devam edildi. Dünkü duruşmada, bilirkişi heyetinin 63 sayfalık raporu okundu. Raporda, “booking.com’un seyahat acentası değil simsar olduğu, bunun için seyahat acentası ruhsatı almasına gerek olmadığı ve Türkiye’de gelir elde ettiği için vergi vermesi gerektiği” değerlendirmesi yapıldı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Nisan 2019’a erteledi.