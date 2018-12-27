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Bilirkişi, ‘Booking’in ruhsat almasına gerek görmedi

Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com’un seyahat acentası ruhsatı almasına gerek olmadığı belirtildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:46
Bilirkişi, ‘Booking’in ruhsat almasına gerek görmedi

Haksız rekabet iddiasıyla faaliyetleri durdurulan online rezervasyon portalı booking.com’un seyahat acentası ruhsatı almasına gerek olmadığı belirtildi. Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com ile ilgili “haksız rekabet” davasına dün İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde devam edildi. Dünkü  duruşmada, bilirkişi heyetinin 63 sayfalık raporu okundu. Raporda, “booking.com’un seyahat acentası değil simsar olduğu, bunun için seyahat acentası ruhsatı almasına gerek olmadığı ve Türkiye’de gelir elde ettiği için vergi vermesi gerektiği” değerlendirmesi yapıldı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Nisan 2019’a erteledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:46
  1. İstanbul
  2. Haksız rekabet
  3. online rezervasyon
  4. booking.com
  5. online otel rezervasyon portalı booking.com
  6. 5. Asliye Ticaret Mahkemesi

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