Bilinçsiz tüketilen vitaminler sağlık sorunlarına yol açar mı?

Birçok kişi doktor tavsiyesi olmadan bilinçsizce vitamin kullanılıyor. Enerji vermesi açısından özellikle C vitamini takviyeleri tercih ediliyor. C vitamini bağışıklık sistemi için son derece önemli bir vitamindir. Vücutta eksikliğinde çeşitli sağlık sorunları yaşanabilir. Buna karşın fazla tüketimi de sağlığa ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle bir uzmanla görüşmeden vitamin takviyesine başvurmamak gerekiyor.

Fazlası vücuttan atılıyor

C vitamini suda çözünün. Bu nedenle yağda çözünen vitaminlerin aksine vücutta depolanmaz. C vitamini idrarla vücuttan atılır.

İşte, fazla C vitamini takviyesinin vücuda verdiği zararlar!

Sindirim sorunları

C vitamini içeren besinleri tüketmek genelde vücut için zararlı değildir. Ancak ilaç takviyesi şeklinde alınan fazla C vitamini bazı sorunlara yol açabilir. Günde 2000 mg'den fazla C vitamini tüketmek bulantı, kusma ve ishale yol açabilir.

Aşırı demir yüklemesi

C vitamini vücuttaki demir emilimini arttırır. Günlük dozun üzerinde C vitamini tüketmek vücutta demir birikmesine yol açabilir. Vücutta demirin aşırı birikmesi ise kalp, karaciğer, tiroid ve merkezi sinir sistemine zarar verebilir.

Böbrek taşına yol açabilir

Böbrek taşları gerçekten kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir sorundur. Yoğun şekilde C vitamini takviyesi yapıldığında böbreklerde taş oluşma riski artar. Yapılan araştırmalar günde 2000 mg'den fazla sürekli C vitamini takviyesi alan kişilerin birçoğunda böbrek yetmezliği hastalığı göründüğünü kanıtlamıştır.