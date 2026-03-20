  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paylaşan kişi kanun kaçağı çıktı! Özgür küfrediyor FETÖ yayıyor Amerikalı Bakanın kan donduran itirafı! 13 yaşındaki oğluna 'Senin için öldüler' dedi! Güvenli limanda çarşı karıştı: Altında günlük kayıp yüzde 6’yı, gümüşte yüzde 12’yi aştı Zırhlı araçların korkulu rüyası sahaya iniyor! BAYKAR’ın yeni İHA’sı Skydagger ortaya çıktı Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı! Ateşkes yine havada kaldı... Pakistan yine sivilleri vurdu! Türkiye’yi soyup soğana çevirmişler: Tam 5,3 milyar liralık vurgun! 18 ilde 67 şüpheli tutuklandı Dev eser hizmete açılıyor! Başkan Erdoğan’dan Rize’ye bir mühür daha Basın yeleği bile Siyonist vahşeti durduramadı! Rus televizyon ekibi Lübnan’da ateş hattında kaldı! Rusya'dan dünyayı endişelendiren akaryakıt kararı
Dünya Sarı kafa destek istemişti! Minik Avrupa ülkesini de dahil ettiler
Dünya

Sarı kafa destek istemişti! Minik Avrupa ülkesini de dahil ettiler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Sarı kafa destek istemişti! Minik Avrupa ülkesini de dahil ettiler

İngiltere, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan uluslararası girişime Belçika’nın da katılması için çağrıda bulundu. Konunun Brüksel’de Bakanlar Kurulu gündemine alınması bekleniyor.

Belçika’dan Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası girişime katılması istendi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirmesinin ardından Londra yönetimi Brüksel’den de girişime destek talep etti.

Belçika’nın olası katkısının kapsamı henüz netlik kazanmazken, konunun yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca Körfez ülkelerine yönelik olası savunma desteği seçeneklerinin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Temsilciler Meclisi’ndeki soru-cevap oturumunda yaptığı açıklamada, bölgede artan gerilimin Belçika’yı özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş ve gübre gibi kritik tedariklerde yaşanabilecek sıkıntılar yoluyla ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Prevot, Belçika’nın olası katılımına ilişkin olarak ise "Bu bizim savaşımız değil ancak hiçbir şey yapmamak sürdürülebilir değil. En azından bir yetki ve açık şekilde tanımlanmış bir hedef gerekli." ifadelerini kullandı.

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, Hürmüz Boğazı’na ilişkin ortak açıklamalarında, İran’ın Körfez’de silahsız ticari gemiler ile sivil altyapıya yönelik saldırılarını kınamış, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip boğazda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için ortak çabalara katkı sunmaya hazır olunduğu vurgulamıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23