10 milyondan fazla izlendi Şinavcı imam rekora koşuyor

ABD'de uzun yıllardır çeşitli camilerde görev yapan Türk imam İsmet Akçin'in, 3 sene önce ramazan ayında başlattığı namaz sonrası şınav çekme geleneği, her geçen sene daha çok katılımcı çekerken sosyal medyada paylaşılan görüntüler 10 milyonlarca paylaşım alıyor.

AA muhabirine konuşan din görevlisi Akçin, ABD'nin Maryland eyaletinde görev yaptığı camide başlattığı sportif etkinlikler yoluyla cemaatiyle kurduğu sıcak ilişkileri ve ABD macerasını anlattı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 1966 yılında doğan ve yaşamını son 26 senedir ABD'de sürdüren Türk imamın hayat hikayesi, sportif kişiliğiyle birleşince, sosyal medyanın da yardımıyla, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan insanların ilgisini çekmeyi başardı.

Baltimore kentinde "Islamic Society of Baltimore" (ISB) isimli derneğin camisinde bir süredir imam olarak görev yapan Akçin'in, ramazan ayında cami cemaatine topluca spor yaptırması ve kendisinin de ilerleyen yaşına rağmen herkesten daha fazla şınav çekebiliyor olması, onu diğer imamlardan farklı kılan bir özellik olarak öne çıkardı.

Spor hayatına 10 yaşında, Belçika’da bulunan ailesinin yanında kaldığı yıl ilk defa başladığını belirten Akçin, her türlü sporu sevdiğini, bunun kendisi için "hayatın bir rutini" olduğunu söyledi.

NETİCEDE BU BİR SPOR

Akçin, ufak bir iki olumsuz tepkinin dışında çok beğenilen bu aktiviteyle ilgili, "Neden monoton bir cami aktivitesi olsun? Değişikliklerden, yeniliklerden niye korkuyoruz? Neticede bu, bir spordur." değerlendirmesinde bulundu.

İmam Akçin, camideki ilk şınav yarışmasının o gün namaza gelenlerden biri tarafından haberi olmadan sosyal medyada paylaşıldığını ve izlenme oranlarının kısa sürede 10 milyonlarla ifade edilen sayılara ulaştığını söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinde bu görüntülerin eğlenceli bulunarak televizyon programlarında kullanıldığını söyleyen Akçin, bu ülkelerdeki bazı Müslümanların hala arayıp tebrik ettiğini, kendisiyle sosyal medyadan iletişime geçtiğinin bilgisini verdi.

İlk önce 50 şınavla başlattığı aktivitede bir süre sonra çıtayı 61'e yükselttiğini söyleyen Türk imam, soranlara ise memleketi Trabzon'un plaka numarasının 61 olduğunu, onun için bu rakamı çok sevdiğini dile getirdi.

60 yaşındaki imam Akçin, sosyal medyada paylaşılan videolarda, cemaatinin genç üyelerine taş çıkaracak çeviklikte şınav çekiyor ve onlardan daha önce 61 rakamına ulaşıyor.

İbadethanede spor yapma fikrinin İslam dinine ters bir durum oluşturmadığını söyleyen Türk imam İsmet Akçin, Hz. Muhammed'in de sporu teşvik ettiğini ve kendisinin de bu tarz aktiviteler yaptığını söyledi.

Akçin, "Peygamber efendimizin Ayşe validemizle koştuğu, yarış ettiği vakidir. Sen şimdi eşinle koşsan ayıplarlar. Peygamber efendimizin yaptığı şeyden ben niye utanayım? Sahabelerin halter niyetine taşları kaldırıp indirdiğini gören Peygamberimiz, onları gördüğünde takdir etti. Kendisi de Hira Dağı'na sık sık tırmanırdı." diye konuştu.

Hz. Muhammed'in güreş, at binme ve ok atma gibi sporları tavsiye ettiğine dair hadis ve uygulamalarından örnekler veren Akçin, "Peygamberimiz Habeşlerin (mızrakla oynanan) oyunlarının caminin içinde yapılmasına izin verirdi. Caminin içinde spor aktiviteleri yaparlardı." dedi.

CEMAATLE BİRLİKTE KOŞUYOR

Güzel Kuran-ı Kerim tilavetleriyle de cemaatinin sevgisini kazanan Türk imam, spor faaliyetlerinin şınavla sınırlı olmadığını, her sene geleneksel olarak cami yararına 5-10 kilometrelik koşu düzenlediklerini, bunun dışında iki günde bir cemaatiyle toplu koşulara katıldığını, ayrıca genç cemaat üyeleriyle de haftanın 5 günü spor salonunda aktivite düzenlediklerini anlattı.

Aynı zamanda hafız olan Akçin, doğa yürüyüşleri esnasında da bir yandan mukabele, sohbet ve soru-cevap seansları yaparak zamanı değerlendirdiklerini ve bu aktivitelerin cemaatin kaynaşması adına çok faydalı sonuçları olduğunu vurguladı.

ABD gibi sporun çok yaygın olduğu bir ülkede İslam dinini tanıtma adına da bu tür aktivitelerin çok önemli olduğuna işaret eden imam Akçin, cami cemaati tarafından düzenli şekilde yapılan dağ yürüyüşlerine Müslüman olmayan Amerikalılardan da çok fazla katılım olduğunun, bunların için İslam'a ilgi duyanların da bulunduğunun altını çizdi.

Ramazan aylarında, camide her gece bazen 500, bazen 1000 kişilik iftar programları düzenlediklerini belirten Türk imam, "İftarlarımız gayrimüslimlere de açıktır." ifadesini kullandı.

40 KİŞİ MÜSLÜMAN OLDU

Akçin, ramazan ayının bu bağlamda çok verimli geçtiğini belirterek "Ramazanda sadece bizim camimizde 40 kişi Müslüman oldu." diye konuştu.

Mesleğinde verimli olmak adına çok çalıştığını, El-Ezher Üniversitesinde öğrendiği Arapçadan sonra ABD'ye gelince İngilizcesini de geliştirip yüksek lisans yaptığını belirten Akçin, bu ülkede imamların namaz kıldırmanın dışında, dini danışmanlık, nikah, aile arası meseleleri çözme gibi hassas sorumluluklarının da olduğuna dikkati çekti.

Ayrıca Türk imam, bazı etkinlikler çerçevesinde zaman zaman kiliseleri ziyaret edip konuşma yapma gibi görevleri olduğunu anlatarak "yükü ağır olan bu işi severek yapmak gerektiğini" belirtti.

İmamların kendini geliştirmesi, her gün saatlerce kitap okuması gerektiğini ifade eden tecrübeli din görevlisi, ABD’de görevli imamların en azından Arapça ve İngilizceyi de iyi derecede bilmesi gerektiğini vurguladı.

Akçin, ABD’de bütün camilerin kendi imamını, vaizini burada yetiştirmesi gerektiğine dikkati çekerek yaşadığı ülkenin diline ve kültürüne hakim imamların görevlerini çok daha başarıyla yerine getirebileceklerini kaydetti.

ABD’ye Nisan 2000'de geldiğinde bu kadar uzun kalmayı "kesinlikle düşünmediğini" söyleyen Akçin, babasının da zamanında kısa süreliğine Belçika’ya gittiğini ama uzun yıllar kaldığını, kendisinin de ABD’de benzer bir süreç yaşadığını ancak artık emekli olmak istediğini belirtti.

TRABZON BENİ BEKLİYOR

Akçin, yaklaşık 26 yıldır yaşadığı ABD’den, birkaç sene içinde Türkiye’ye dönme niyeti olduğunu belirtirken “Trabzon beni bekliyor, köyüm beni bekliyor.’’ sözleriyle memleket özlemini dile getirdi.

"Türkiye’yi çok seviyorum." derken gözleri dolan Karadenizli imam, Türkiye’deki ihtişamlı camilerde de namaz kılmayı, kıldırmayı çok istediğini söyledi.

Hafızlık eğitimini henüz ortaokul çağında Rize'de tamamlayan ve Samsun'da okuduğu İmam Hatip Lisesi yıllarında Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarına katılarak birincilikler elde eden Akçin, bu kabiliyetleri sayesinde ABD'de en çok aranan imamlardan biri olmayı başardı.

ABD'ye gelir gelmez, New York'un Manhattan kentinde Kuveytlilerin yaptırdığı bir camide okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası işe alınan Türk imam, Texas ve Florida'da yaptığı benzer vazifelerin ardından başkent Washington yakınlarındaki Baltimore kentindeki ISB vakfının camisinde görevini tamamlayıp Trabzon'daki köyüne dönmenin hayalini kuruyor.