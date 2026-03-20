Kazakistan'da tarihi imza: Yeni anayasa %87 ile kabul edildi!

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, 15 Mart referandumunun kesin sonuçlarını açıkladı. Sandığa giden seçmenlerin %87,15’i yeni anayasaya "evet" dedi. Ülkenin üçte ikisinden fazlasında ve başkent Astana’da kabul edilen bu değişim, Kazakistan’ın modernleşme yolundaki en büyük hamlesi olarak görülüyor.

1 TEMMUZ’DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Astana’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bu metni "gerçek bir halk anayasası" olarak tanımladı. Kabul edilen kararnameye göre yeni anayasa 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek. Ayrıca, referandum tarihi olan 15 Mart, artık her yıl ülkede "Anayasa Günü" olarak kutlanacak.

ANAYASANIN YÜZDE 84'Ü DEĞİŞTİ

Geçen yıl Tokayev tarafından başlatılan reform süreciyle hazırlanan yeni metin, mevcut anayasanın %84’ünü etkiliyor. En büyük değişiklik ise çift meclisli yapıdan vazgeçilerek tek meclisli parlamento sistemine geçilmesi oldu. Tokayev, bu reformun devlet ve vatandaş ilişkilerini yeniden şekillendireceğini, hukukun üstünlüğünü ve toplumsal adaleti güçlendireceğini vurguladı. Özellikle gençlerin yüksek katılımına dikkat çeken Tokayev, "Gelecek, Kazakistan gençlerinin elindedir" mesajını verdi.