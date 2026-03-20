Brüksel'de asker sokağa iniyor: 3 aylık olağanüstü devriye kararı!

AB ve NATO karargahlarına ev sahipliği yapan Brüksel’de, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ulusal güvenlik tehditlerini analiz eden OCAD’ın sunduğu raporlar doğrultusunda hareket eden federal hükümet, askeri personelin polise destek vermesini kararlaştırdı.

200 ASKERLE 3 AY SÜRECEK MESAİ

Yeni uygulama çerçevesinde en fazla 200 asker, kentin hassas noktalarında 3 ay boyunca görev yapacak. Askerler, federal polisin koordinasyonunda belirli bölgelerde güvenlik ve devriye faaliyetlerini yürütecek. Hükümet kaynakları, bu adımın geçici bir önlem olduğunu ve üç ayın sonunda durumun yeniden değerlendirileceğini belirtti.

SİYASETTE "ASKER" TARTIŞMASI

Askerin sokağa inmesi Belçika kamuoyunda ve siyasetinde farklı görüşlere yol açtı. Bazı siyasetçiler, askeri personelin sokaklarda görev yapmasının toplumsal bir normalleşmeye dönüşmemesi gerektiğini ve kalıcı çözümün polis teşkilatının güçlendirilmesi olduğunu savunuyor. Brüksel, geçmiş yıllardaki terör tehditleri sırasında da benzer uygulamalara gitmiş, ancak zamanla bu personel kademeli olarak geri çekilmişti.