BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den bayram mesajı

"Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Mısır gibi ülkelerin bu tuzağa düşülmemesi noktasında öncülük ettiklerini ve burada bir sükunetin, barışın sağlanması noktasında da ya da böyle bir oyunun varlığını bilgilendirme noktasında da harekete geçtiklerini görüyoruz. İnşallah emperyalistler ve Siyonistler, Müslümanları birbirine düşürme oyununda da başarılı olamazlar diye ümit ediyoruz. Bütün İslam ülkelerine ve ümmeti İslam'a da çağrımız, birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Zaten bayramın da anlamı budur. Öncelikle Müslüman Türk milletinin, milletimizin her bir ferdinin ve yeryüzünde yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın başta bizlere, ülkemize, milletimize olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, yeryüzündeki bütün insanlığa huzur, barış ve güven getirmesini niyaz ediyorum." Mustafa Destici, bayram namazı sonrası Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt ve Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen ile cami önünde vatandaşlarla bayramlaştı.