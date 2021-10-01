Bilinçsiz saç ürünü kullanıma dikkat

Saç dökülmeleri ve yıpranmaları hakkında bilgi veren Dermatolog Doktor Yasemin Erdem Öztürk, bilinçsiz ürün kullanımına da değinerek önemli uyarılarda bulundu. Öztürk, hızlı kilo kaybı için bilinçsizce yapılan sıkı diyetlerin de saç dökülmesine sebep olabileceğinin altını çizdi.

Günümüzde hemen hemen herkesin yaşadığı ve önlemek için birçok yönteme başvurulan sorunlardan bir tanesi de saç dökülmeleri. Her ne kadar daha çok erkeklerin yaşadığı bir sorun gibi gözükse de aslında kadınlar da saç dökülmelerinden oldukça şikayetçi. Bu anlamda İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dermatolog Doktor Yasemin Erdem Öztürk, saç dökülmeleri ve saç yıpranmaları hakkında hem bilgilendirmelerde bulundu hem de bilinçsiz ürün kullanımına dikkat çekti.

Dr. Yasemin Erdem Öztürk, kişilerin saç problemi olduğunda internetten ya da farklı kişilerden alınan duyumlara göre çeşitli ürünler uygulanıldığından dolayı sorunlar yaşanabileceğini vurgulayarak, “Sağlık Bakanlığından ruhsatı olmayan ürünleri kullanmamak gerekiyor. Çeşitli renklerde sular olarak adlandırılan ürünler piyasaya sürülüyor ancak içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Değil saça sürmek, belki dokunmak bile zararlı olabilir. İçinde saç çıkaran bir şey olsa bile bunun dozu ve uygulaması nasıl olur gibi herhangi bir veri olmadan internetten alınan bilgiyle ürün kullanılmamalı. Bir hekime başvurmanız, uygun dozda uygun tedaviyi almanız gerekiyor. İlaç uygun olsa bile belirlediğiniz doz size uygun olmayabilir. Ürün arkadaşınıza iyi gelmiştir ama size iyi gelmeyebilir. Size ait yan etkiler ortaya çıkabilir, hiç beklemediğiniz alerjik reaksiyonlar olabilir, saçınızı çıkaracakken orada çeşitli reaksiyonlarla saçınızın hiç çıkmamasına neden olabilir” diye konuştu.