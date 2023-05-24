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Sosyal Medya Bilinçli amcadan provokasyona geçit yok! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!
Sosyal Medya

Bilinçli amcadan provokasyona geçit yok! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 21:40:00 - 2023-05-24 21:50:55

Sosyal medyada röportaj yapan bir kanala tepki gösteren yaşlı vatandaşın görüntüleri gündem oldu.

Eline mikrofonu alıp sokaklarda "kriz" çığırtkanlığı yapanlara tokat gibi bir cevap geldi.

Kendisine ekonominin durumunu soran muhabire kızan yaşlı bir vatandaş mikrofonu muhabirin elinden alıp vatandaşa kendisi soru sordu.

"Cahil vatandaşları bulup onlara sorarak halkı kışkırtıyorsunuz" diyen yaşlı vatandaşın videosu sosyal medyada viral oldu.

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